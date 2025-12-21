ผบ.ตร.สั่งย้ายขาด! "ผบก.นครศรีฯ" เซ่นปมคลิปเสียงฉาวว่อนโซเชียลฯ เปิดทางสอบข้อเท็จจริง

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งสั่งย้ายขาด ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ช่วยราชการ ศปก.ตร. หลังโซเชียลฯ แชร์คลิปเสียง เรียกรับผลประโยชน์ เปิดทางสอบข้อเท็จจริง ชี้กระทบภาพลักษณ์องค์กรสีกากี
วันนี้ (21 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 600/2568 ให้ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิม และให้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานกรณีที่ปรากฏข้อมูลประเด็นทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า มีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคมในวงกว้าง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นที่สงสัยว่ามีข้าราชการตำรวจประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่ และไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดความเป็นธรรม และมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึง อาศัยอำนาจตามกฎหมายสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ