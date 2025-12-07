เอาจริง? “สามเหลี่ยมทองคำ” ให้ 100 ล้านกีบ ผู้แจ้งเบาะแสแก๊งสแกมเมอร์

MGR Online - คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ประกาศให้รางวัล 100 ล้านกีบ แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่
วานนี้ (6 ธ.ค.) เพจทางการของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ได้เผยแพร่ประกาศให้รางวัลแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ที่กระทำผิดหรือทำกิจการที่ผิดกฎหมายของลาว ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยเงินรางวัลมีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านกีบ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ค่าเงินกีบเทียบกับเงินบาท อยู่ที่ 680 กีบ ต่อ 1 บาท เงินรางวัล 100 ล้านกีบ มีค่าเท่ากับ 147,000 บาท
ประกาศซึ่งลงนามโดยนายคำสะหวาด แก้วปันยา ตัวแทนองค์กรกำกับ-บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ถูกเผยแพร่เป็น 3 ภาษา คือ ภาษาลาว ภาษาจีน และภาษาพม่า ให้รายละเอียดว่า เพื่อปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการของกระทรวงป้องกันความสงบ เกี่ยวกับการระงับการทำธุรกิจเกมออนไลน์ ฉบับที่ 2220/กพล. และเพื่อปฏิบัติตามผลการตรวจตรากลุ่มแก๊งฉ้อโกงทรัพย์ทางระบบโทรคมนาคมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นมา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้สั่งให้หยุดการทำธุรกิจเกมออนไลน์อย่างถาวร พร้อมผลักดันบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ และห้ามมิให้มีการทำธุรกิจผิดกฎหมายของลาวภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่ซึ่งปลอดการกระทำผิดกฎหมายของลาว
องค์กรกำกับ-บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ จึงขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า หากพบเห็นบุคคล ที่เคลื่อนไหวทำกิจการที่น่าสงสัยว่าจะผิดกฏหมายของลาว ให้ติดต่อไปยังสำนักงานองค์กรกำกับ-บริหารฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อสำนักงานฯได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่แจ้งเป็นความจริง คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำจะให้รางวัลแก่ผู้แจ้งข้อมูลเป็นเงิน 100 ล้านกีบ และจะปกป้องรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี