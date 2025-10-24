"เอกนิติ" ชื่นชม "วรภัค" โชว์สปิริตลาออก รมช.คลัง มั่นใจไม่กระทบงาน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลาออก หลังถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยยืนยันว่า การลาออกของนายวรภัค ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในกระทรวง สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
ส่วนกรณีที่มีการเปิดเอกสารของทางสิงคโปร์ว่านายวรภัค มีการโอนคริปโตให้กับภรรยา ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ในฐานะที่กำกับดูแลทีม ก.ล.ต. สกัดเงินเทา-สแกมเมอร์ นายเอกนิติ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องชื่นชมในการแสดงสปิริตในการลาออกเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่นายวรภัค ได้โทรแจ้งด้วยตนเองว่า ไม่ต้องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการต่อสู้ระหว่างการตรวจสอบ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายวรภัค หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้ว
ในส่วนของคณะทำงานสกัดเงินเทา-สแกมเมอร์ นายเอกนิติ เผยว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี น่าจะมีการเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ต.ค.2568) และในวันนี้อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ก็จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ และในนั้นจะมี ก.ล.ต. อยู่ในองค์ประกอบด้วย