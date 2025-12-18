3 ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ประกาศชนบ้านใหญ่ พร้อมลุยเลือกตั้ง 69

วันที่ 18 ธ.ค. 2568 พรรคประชาชน จัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ที่โรงแรมอวานา บางนา โดย นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 6 ชลบุรี ลงสมัครแทน นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ที่ย้ายซบพรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ ว่า มีทั้งบ้านใหญ่และบ้านใหม่รวมกันอยู่ในพรรคเดียว แต่ผู้สมัครทั้งจังหวัดไม่ได้กลัวกับสิ่งไหน เนื่องจากเราก็มีสิ่งที่อยากผลักดันในพื้นที่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในโซนอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จึงต้องการผลักดันให้มีการจัดระเบียบท่าเรือและการจราจร ทำให้คุณภาพชีวิตคนในศรีราชาดีขึ้น ทุกคนต้องมีสิทธิได้อากาศสะอาดเพื่อหายใจ อย่างไรก็ตาม การเป็น สส.เขตไม่ได้คำนึงถึงเรื่องฝ่ายค้ำมาก แต่จะต้องมุ่งทำเพื่อประชาชนภายใต้นโยบายและสิ่งที่ต้องผลักดัน
นายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 เพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในหลายพื้นที่มีบ้านใหญ่ครองอยู่แล้ว จ.เพชรบูรณ์ ก็ไม่ได้แตกต่างกัน เมื่อดูผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พบว่า พรรคก้าวไกลก็สามารถหักปากกาเซียนเป็นที่หนึ่งได้ สะท้อนให้เห็นว่า เครือข่ายบ้านใหญ่หรือระบบอุปถัมภ์เดิมที่เคยมีกันมานานอาจจะไม่สอดคล้องกับการเมืองเมืองไทยในปัจจุบัน เราต้องเชื่อในพลังของประชาชน ในมุมของตนเองการที่พรรคประชาชนจะจับมือกับใครหลังการเลือกตั้ง ที่ผ่านมา เราเห็นรัฐบาลร่วมที่ไม่ได้มีอุดมการณ์สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถพาประเทศไปไกลได้กว่านี้ จึงมีความตั้งใจที่จะทำงานเต็มที่ในฐานะ สส.เขต
นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตพระโขนง-บางนา แทน นายปิยรัฐ จงเทพ ที่ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ประชาชนอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องสีน้ำเงินหรือสีแดง แต่กังวลเรื่องสีเทาเป็นหลัก พรรคยืนยันได้ว่า จะไม่เทา หากจับใครแล้วเทา พรรคก็จะไม่จับ เชื่อว่า ทุกการตัดสินใจของพรรคในช่วงที่ผ่านมาพรรคมีเหตุผลเสมอ หวังดีต่อประเทศชาติอาจจะโดนว่า อ่อนหัดทางการเมือง แต่เป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนา จึงจะต้องพยายามเก็บเกี่ยวทุกโอกาสที่มี เน้นอธิบายกับประชาชนถึงเหตุผลและโอกาสคืออะไร เราโดนหักหลังมาอย่างไรบ้าง
“ผมยืนยันว่า เราเจ็บแล้วจำและจะเรียนรู้ เชื่อว่า หลังจากนี้ พรรคประชาชนจะมีแนวทางที่จริงใจในการพัฒนาประเทศเช่นเดิม” นายชลธาร ทิ้งท้าย