ปชน.เปิดพรุ่งนี้นักการเมือง ส.เอี่ยวเว็บพนัน แง้มสส.ตัวกับชื่อคนละพรรค กมธ.มั่นคงฯเรียก 2 สส.สงขลา

สส.โตโต้ อุบบอกชื่อนักการเมือง ส.เอี่ยวเว็บพนัน บอกรอเปิดชื่อพรุ่งนี้ แง้มเป็น สส. พฤตินัยอยู่พรรคหนึ่ง นิตินัยอยู่พรรคหนึ่ง ขณะ กมธ.มั่นคงฯ เรียก “ชนนพัฒฐ์-สมยศ” 2 สส.สงขลา ให้ข้อมูล ปมเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวกับนักการเมือง
วันนี้ (12 พ.ย.68) นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ได้โพสต์เฟซบุ๊ก โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep ระบุว่า เปิดอีกชื่อ!! นักการเมืองดัง อักษรย่อ ส.เสือ เอี่ยวเว็บพนันนั้น
นายปิยรัฐ กล่าวว่า พรุ่งนี้ (13 พ.ย.68) จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นวาระเรื่องร้องเรียนกรณีที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่ได้มาร้องกับ กมธ.ไว้ก่อนหน้านี้ โดยเราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก ซึ่งในทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่มาสู่การดำเนินการชี้มูล ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ตร.ไปแล้ว กับนายตำรวจกว่า 200 นาย ซึ่งนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อบางส่วนเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณกว่า 30 คน โดยตนตรวจพบว่า ปรากฏชื่อเป็นนักการเมือง ทั้งท้องถิ่น และระดับชาติอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่ง ช.ช้าง คงทราบกันแล้ว ส่วน ส.เสือนั้น ไม่คิดว่า เป็นรายชื่อใหม่ ดังนั้นพรุ่งนี้คงจะได้ระแคะระคายกันเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามมีรายชื่อนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังอีกประมาณ 2-3 คน และเรากำลังตามเรื่องกันว่า ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้ว
เมื่อถามว่า ส.เสือ อยู่ในพรรคการเมืองเล็ก หรือพรรคใหญ่ นายปิยรัฐ ระบุว่า ส.เสือ ระดับชาติ เป็น สส. ซึ่งทางนิตินัยอยู่พรรคหนึ่ง และพฤตินัยอยู่พรรคหนึ่ง
เมื่อถามย้ำว่า มีความเชื่อมโยงกับ ช.ช้าง อย่างไร นายปิยรัฐ กล่าวว่า เป็น สส. เหมือนกัน ซึ่งอุดมการณ์อาจจะคล้ายกัน ทั้งนี้ขอให้รอติดตามในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคงจะมีรายชื่อออกมา
เมื่อถามย้ำอีกว่า ช.ช้าง กับ ส.เสือ นอกจากจะเป็น สส.เหมือนกัน ยังมีความเชื่อมโยงอื่นอีกหรือไม่ นายปิยรัฐ กล่าวว่า มีความเชื่อมโยงเส้นเงินมาจากบุคคลเดียวกันคือ บุคคลที่โอนเงิน หรือชำระเงินผ่านเส้นเงินเดียวกัน ถ้า ช.ช้างมีความผิด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ถึงขนาดชี้มูลความผิดต้องอายัดทรัพย์ ตนคิดว่า ส.เสือ ก็คงต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่าง ไม่เช่นนั้นจะเป็นที่ครหากับสังคม
นายปิยรัฐ กล่าวต่อว่า ชื่อ ส.เสือ ดังกล่าว เป็นผู้ชาย ซึ่งพรุ่งนี้คาดว่า จะมีการระบุชื่อได้ เพราะในหลักฐาน และพยาน ตนคิดว่า มีการดำเนินคดีไปแล้วในเบื้องต้น แต่พรุ่งนี้จะปรึกษากับประธานคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ ในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ย.68) จะมีวาระการประชุมประเด็นที่ปรากฏว่า กรณีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรง พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกว่า 200 นาย ในกรณีรับส่วยจากกระบวนการเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม และนายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชุมด้วย