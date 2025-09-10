"ไชยชนก" นั่งปธ.กมธ.พิจารณา MOU43-44 หลัง "ทูตประศาสน์" ถอนตัว ลั่นเป็นกลางแม้มีความเห็นต่าง

'กมธ.พิจารณา MOU43-44' เคาะชื่อ 'ไชยชนก' เป็นประธาน กมธ. หลังมีผู้เสนอ 'ทูตประศาสน์' เข้าชิง แต่ขอถอนตัว ยันทำหน้าที่เป็นกลาง แม้มีความเห็นต่าง แต่จะหาทางออกที่ดีที่สุด ขณะ 'จักรภพ-สฤษฎ์พงษ์-ศุภโชติ' รั้งรองประธาน
วันนี้ (10 กันยายน) ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร นัดแรก วาระเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการ โดยมี นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุมชั่วคราว ในฐานะผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม
จากนั้น ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส. สตูล พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อ นายไชยชนก ชิดชอบ สส. บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ขณะที่ ผศ. อัครพงษ์ ค่ำคูน ในฐานะกรรมาธิการ เสนอชื่อ นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ
อย่างไรก็ตาม นายประศาสน์ได้ขออนุญาตถอนตัว โดยให้เหตุผลว่า ได้รับเชิญมาเพื่อทำหน้าที่กรรมาธิการ ทำให้ นายไชยชนก ได้รับตำแหน่งประธานกรรมาธิการ
ต่อมาที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการ 5 ตำแหน่ง โดยมีการเสนอชื่อ นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตที่ปรึกษารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แข่งขันกับ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส. กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในตำแหน่งรองประธาน คนที่ 1 ก่อนที่ประชุมจะมีมติเสียงข้างมากเลือก นายจักรภพ ทำให้ นายสฤษฎ์พงษ์ ได้รับตำแหน่งรองประธาน คนที่ 2
จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการ ดังนี้
1. นายไชยชนก ชิดชอบ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการ
2. นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตที่ปรึกษารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธาน คนที่ 1
3. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส. กระบี่ พรรคภูมิใจไทย รองประธาน คนที่ 2
4. นายศุภโชติ ไชยสัจ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รองประธาน คนที่ 3
5. หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคพลังประชารัฐ รองประธาน คนที่ 4
6. นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธาน คนที่ 5
7. นายธนาธร โล่ห์สุนทร สส. ลำปาง พรรคเพื่อไทย เลขานุการคณะกรรมาธิการ
8. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส. สตูล พรรคภูมิใจไทย โฆษกคณะกรรมาธิการ
9. นายปิยรัฐ จงเทพ สส. กทม. พรรคประชาชน โฆษกคณะกรรมาธิการ
10. นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
11. นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
12. น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
จากนั้น นายไชยชนก ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส ซึ่งถือการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการครั้งแรกของตน อาจมีสะดุดบ้างเป็นบางจังหวะ แต่ขอให้คำมั่นสัญญากับทุกท่าน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง
"เพราะไม่ว่าเราจะมีความเห็นต่างหรือเห็นตรงกันในสังคม แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากหาทางออกที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ" นายไชยชนกกล่าว
จากนั้นที่ประชุมกรรมาธิการได้ดำเนินการต่อตามวาระการประชุม