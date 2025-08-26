ยกฟ้อง "โตโต้-ปิยรัฐ"ไม่หมิ่นเบื้องสูง เหตุโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก หลังถูกจับขังค่าย ตชด.ภาค 1

ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง "โตโต้-ปิยรัฐ"ไม่หมิ่นเบื้องสูง เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ชี้ขณะเกิดเหตุถูกคุมขังอยู่ที่ตชด.ภาค 1
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (26 ส.ค.) ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ที่อัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ สส.พรรคประชาชน กทม. และอดีตหัวหน้าการ์ดกลุ่ม WeVo เป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯมาตรา 14
นายปิยรัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีมาตรา 112 โดยศาลให้เหตุผลว่าเนื่องจากโจทกฺไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นการกระทําของตนเอง แม้แต่เพจที่มีการนําเสนอว่าเป็นเพจของตนเองนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแอดมินหรือผู้ใดเป็นผู้โพสต์รวมถึงศาลได้ชี้ชัดให้เห็นว่าขณะที่ตนเองถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความนั้น ตัวยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่าย ตชด. ภาค 1 จึงไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้ คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง
ส่วนจะมีการฟ้องดําเนินคดีกลับหรือไม่นั้น นายปิยรัฐ ระบุว่า ไม่ได้มีความคิดที่จะแจ้งความกลับเพราะคิดว่านี้เป็นบทเรียนให้สังคมไทยได้รู้ว่าคดีมาตรา 112 นั้น สามารถนํามาใช้กลั้นแกล้งกันได้แม้ผู้ที่ถูกฟ้องจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามยังสามารถส่งเรื่องถึงศาลได้
นอกจากนี้ นายปิยรัฐ กล่าวว่า ตนเองยังเหลือคดีมาตรา 112 อีกหนึ่งคดีที่ศาล จ.อุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบพยานซึ่งลักษณะการต่อสู้ยังคงยืนยันในหลักการว่าพยายามที่จะต่อสู้ตามข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันกับศาลอาญาและศาลกาฬสินธุ์ที่ศาลพิพากษายกฟ้องคดีมาตรา 112 ทั้ง 2 คดีต่อเนื่องกัน ซึ่งนี้แสดงให้เห็นว่าต่อไปนี้ใครโดนคดีมาตรา 112 อาจจะต้องมาขึ้นศาลและเสียเวลาชีวิตไป 1 - 2 ปี
ทั้งนี้ นายปิยรัฐ ที่ผ่านมาตนถูกฟ้องดําเนินคดีมากกว่า 20 คดี ซึ่งตนเดินทางเข้ารับฟังคําพิพากษาทุกคดีไม่มีว่าจะอยู่ในสมัยประชุมสภาฯหรือไม่ โดยไม่เคยใช้เอกสิทธิ์ สส. แม้แต่ครั้งเดียว