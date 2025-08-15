จับคาคอนโดนิติหื่น บุกห้องลูกบ้านวัย 15 ปี อ่วมโดนหลายข้อหา ขู่ฟ้องกลับหากไม่ผิด

ตำรวจ 191 บุกจับนายตั้มนิติหื่นคาคอนโด ฐานบุกรุกในเวลากลางคืน อนาจารลูกบ้านอายุ 15 ปีลั่นไม่คิดหนีแต่ถ้าคดีไหนไม่ผิด ผมฟ้องกลับหมด
วันนี้( 15 ส.ค.)เมื่อเวลา 19.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือตำรวจ 191 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ หรือ ตำรวจ 191 ร่วมกับ พ.ต.ต.วิชญะ พันธุ์งาม สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และ ชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
โดยเข้าจับกุมตัว นายธนาวิน (หรือตั้ม สวมเสื้อสีแดง) วัชรภิณโยพงค์ อายุ 38 ปี นิติหื่น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “บุกรุกคหะสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุอันควร และกระทำอนาจาร แก่บุคคลอายุ 15 ปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ร่วมกับ ชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้สนธิกำลังบุกเข้าจับกุม นายธนาวิน (หรือตั้ม) ตามหมายจับ ศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 707/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ซึ่งชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้เดินทางไปรับตัว มาจาก กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือตำรวจ 191 ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน และนำเข้าห้องควบคุมตัวทันที
โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามทาง นายธนาวิน (หรือตั้ม) วัชรภิณโยพงค์ ว่ามีอะไร อยากจะพูดกับผู้เสียหายไหม ทางด้านนายธนาวิน (หรือตั้ม) แจ้งเพียงจะให้การแค่ในชั้นศาลเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ลูกบ้านได้แจ้งว่าก่อวีรกรรมหลายคดี ทางด้านนายธนาวิน (หรือตั้ม) บอกว่า หลายคดียังไง มีอะไรก็ไปคุยกันที่ชั้นศาล ซึ่งตนเองไม่มีการหลบหนีแต่อย่างใด ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโด เพื่อรอหมายเรียก จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะเข้ายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
ส่วนเรื่องดคีความอื่นๆ ถ้าผมไม่ผิด ผมก็จะแจ้งความกลับ ข้อหาแจ้งความเท็จเท่านั้น ผมไม่ได้หนีไปไหน ยังรอตำรวจที่คอนโด แต่วันนี้มันเป็นหมายจับ ผมก็ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียว