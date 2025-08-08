มท.1 ลงดาบสั่งย้ายนายอำเภอธัญบุรี – 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เซ่น ฉก.ปกครองจับผับ เจอนักเที่ยวมั่วยาฯเกือบ 2 ร้อยราย

เซ่นจับผับสั่งเด้งนายอำเภอธัญบุรี 5เสือโรงพัก พบเสพยาเสพติดและมีฉี่สีม่วงทั้งชายและหญิงจำนวน 175 ราย แบ่งเป็นชาย 91 รายและหญิง 84 ราย สั่งปิดผับ 5 ปี มท.1 สั่งลงดาบเด้งนายอำเภอธัญบุรี และ 5 เสือโรงพัก สภ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เจ้าของพื้นที่
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ลุยจัดระเบียบสังคม เปิดปฏิบัติการ “ZERO DRUG” ซอยรังสิต-นครนายก 21 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจสอบผับชื่อดังแห่งหนึ่ง นำโดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายเสริมวิทย์ สมบัติ ผู้ช่วยปลัดจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอธัญบุรี พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิเศษ กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กว่า 80 นาย ได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นและจับกุม ร้าน Skin Pub ซอยรังสิต-นครนายก 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรม ว่าร้านดังกล่าวขายเหล้าเกินเวลา และมีการเสพยาเสพติด
เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าถึงร้าน พบนักเที่ยวกว่า 400 คน กำลังดื่มกินและเต้นรำอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานที่สั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟแสงสว่าง เกิดความโกลาหล นักเที่ยวหลายคนพยายามโยนยาเสพติดทิ้งและหลบหนีออกจากร้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้าน จึงไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้
จากการเข้าตรวจค้นพบว่าสถานบริการแห่งนี้เป็นผับเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องใช้บริการ จำนวน 7 คน อายุน้อยสุดเพียง 17 ปี ผู้จัดการร้านมีประวัติต้องคดีครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย ภายในร้านพบยาเสพติดตกอยู่เกลื่อนพื้น ทั้งยาคีตามีนและยาบ้า จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด โดยพบว่ามีผู้มีผลปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งชายและหญิงรวมกว่า 175 คน ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดี/บำบัดรักษาตามกระบวนการของกฎหมาย
ทางด้าน พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการ ตรวจปัสสาวะนักเที่ยว พบว่ามีฉี่สีม่วงทั้งชายและหญิงจำนวน 175 ราย แบ่งเป็นชาย 91 รายและหญิง 84 ราย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ประสานทางโรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจหาสารเสพติดอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จะให้ ไปเข้าการบำบัดในวันที่ 13, 14 และ 15 นี้สิงหาคมนี้ ส่วนผู้จัดการร้าน นายมาย อายุ 28 ปี ทางเจ้าพนักงานได้แจ้งข้อกล่าวหา รวม 6 ข้อกล่าวหา (และไม่ให้ประกันตัว) โดยจะนำตัวส่งศาลจังหวัดธัญบุรี ในวันพรุ่งนี้ 10.00น.ของวันที่ 9 สิงหาคม 2568
เจ้าของร้าน(ผู้จัดการ) ดำเนินคดีตามกฎหมาย 6 ข้อหาดังนี้ 1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2551 ตามมาตรา 4 ประกอบ มาตรา 3 (4) (ค), มาตรา 3(5) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตามมาตรา 29 (1) (2)ประกอบ มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 4. ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (3) อันเป็นความผิดตามมาตรา 78 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 5.จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก ตามมาตรา 26 (3), (10) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 78 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) และ 6.จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่วนเจ้าของร้าน(ผู้จัดการ)ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานว่า คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1901 /2568 เรื่อง ให้ข้าราชกา รช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 จึงให้ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยกวยการสูง)อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการที่ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจำทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2568 (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)อธิบดีกรมการปกครอง