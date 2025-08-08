ผู้การปทุมฯ ก็ไม่รอด! ถูกย้ายขาด เซ่นฉก.ปกครองทลายผับดังย่านรังสิต พบนักเที่ยวฉี่ม่วงเฉียด 200 คน

ผู้การฯ ปทุมฯ ก็ไม่รอด ล่าสุดถูกย้ายขาดจากตำแหน่งเดิมเข้ากรุ ศปก.ภ.1 พร้อม 5 เสือสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เซ่นปมฉก.ปกครองบุกทลายผับดังย่านรังสิต พบนักเที่ยวฉี่ม่วงเฉียด 200 คน
วันนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 209/2568 เรื่อง ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ ใจความว่า
ด้วย ตำรวจภูธรภาค 1 มีคำสั่งที่ 208/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 01.00 น. ชุดปฏิบัติการ พิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจัดระเบียบสังคม โดยเปิดปฏิบัติการ (Zero Drug) โดยนำกำลังเข้าทำการ ตรวจสอบและจับกุมสถานบริการ ชื่อ ร้าน "Skin Pub Rangsit" ซอย รังสิต-นครนายก 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในข้อหา “ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ” นอกจากนั้นได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะของ ผู้เข้ามาใช้บริการ เบื้องต้นพบว่ามีสารเสพติด จำนวน 179 คน และพบว่ามีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ จำนวน 7 คน จึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และให้การสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2568 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 ข้อ 9(2) จึงให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ ดังนี้
1.พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
2.พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
3.พ.ต.ท.ชนิสสร์ กระจ่างเนตร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
4.พ.ต.ท.ธีระวิทย์ ทองเหลือง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
5.พ.ต.ท.ชูชีพ งดงาม สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
6.ร.ต.อ.ดนตรี ณรงค์ศักดิ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการประจำวันที่เกิดเหตุ
ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 1 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ไปรักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน 7 วัน