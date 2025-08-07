รวบเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ย่านรังสิต ปล่อยเงินกู้นอกระบบ-รับจำนำไอคราว พบเหยื่อกว่า 5 พันราย

ตำรวจไซเบอร์บุกจับร้านมือถือชื่อดังย่านรังสิต ปล่อยเงินกู้นอกระบบ-รับจำนำไอคราวรายใหญ่ พบเงินหมุนเวียนเดือนละ 5 ล้านบาท พบลูกค้ากว่า 5 พันราย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2568 พล.ต.ท.ไตรรงศ์ ผิวพรรณ ผบช.สอท แถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายเงินกู้ดอกเบี้ยโหด“ปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบุกทลายรับจำนำไอคราวรายใหญ่ (ย่านรังสิตคลองสอง) เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น ด้านหน้า เป็นโลโก้นักเลงมือถือ ตั้งอยู่เลขที่ 1/7ที่ซอยรังสิต-นครนายก34 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ลูกค้าที่จำนำไอคราว เกือบ 5 พันราย จำนำผ่านออนไลน์ รับเงินไปทันที ผ่อนไม่ไหว ล็อคเครื่อง และมีเงินหมุนเวียนราว 5 ล้านบาทต่อเดือน ลูกค้าทั่วประเทศ ผ่านเพจดังเฟสบุ๊คซึ่งมีนายจิราธิวัฒน์ สกลวัฒนโภคิน หรือเก่ง นักเลงมือถือ เป็นเจ้าของร้าน
ด้านพล.ต.ท.ไตรรงศ์ ผิวพรรณ ผบช.สอท ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ สอท.ได้มาจับกุมร้านขายโทรศัพท์มือถือและจำนำมือถือออนไลน์ซึ่งมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งในการดำเนินการนั้นทางร้านจะมีการยึดโทรศัพท์หรือยึดไอคราวเอาไว้เป็นประกัน ซึ่งการยึดโทรศัพท์นั้นไม่ใช่เอาโทรศัพท์เอาไวเพียงแต่มีการลงโปรแกรมที่ควบคุมโทรศัพท์ในการที่ทางเจ้าของเครื่องไม่ชำระดอกเบี้ยหรือไม่เอาเงินต้นมาคืนทางร้านก็จะทำการปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้โทรศัพท์ของผู้กู้ยืมเงินใช้การไม่ได้ ซึ่งขณะนี้เราตรวจสอบได้สามขาสามูลค่าความเสียหายเดือนล่ะหลายล้านบาทซึ่งร้านนี้มีลูกค้าอยู่ประมาณ5พันราย ซึ่งปล่อยกู้นั้นไม่เกิน1 แสนต่อคน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอท.กำลังขยายผลทั้งหมดของเครือข่ายร้านโทรศัพท์มือถือแห่งนี้
ทางด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดร่วมกันเร่งปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ให้บริการสินเชื่อผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ