ด่วน! "ทักษิณ" รอด ศาลยกฟ้องข้อหา ม.112 - พ.ร.บ.คอมพ์ ปมให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีมาตรา 12 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลนเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 โดยนายทักษิณเดินออกมาจากศาล พูดสั้น ๆ เพียงว่า “ยกฟ้อง”
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ห้องพิจารณาคดี 902 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์
ซึ่ง นายทักษิณ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว ศาลอาญาได้สืบพยานฝ่ายโจทก์-จำเลย จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา และนัดฟังคำพิพาษาคดีนี้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว
โดยคดีนี้ฝ่ายนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความนายทักษิณ จำเลย ได้นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือ นายทักษิณ ชินวัตร นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรม เข้าเบิกความ
โดยในช่วงเช้าวันนี้นายวิญญัติ ให้สัมภาษณ์ซ๋ษ หลังจากที่ตนรับทำคดีนี้และเห็นพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน มีความชัดเจน และในการสืบพยานโจทก์สามนัด ก็ยิ่งชัดเจนว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะการต่อสู้คดีอาญาต้องดูพยานหลักฐานของโจทก์ และผู้กล่าวหาเป็นหลัก รวมถึงดูเจตนาของจำเลยด้วย และพยานหลักฐานที่เราได้นำขึ้นพิสูจน์ต่อศาลตั้งแต่ต้น ซึ่งนายทักษิณก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เจตนา
ส่วนนายทักษิณ ในฐานะจำเลย เดินทางถึงศาลอาญา เมื่อเวลา 09.19 น. โดยโบกมือทักมวลชนเสื้อเเดงที่มาให้กำลังใจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของศาลอาญา ได้ประสานให้ทักษิณ เข้าประตูด้านข้างของศาล โดยมี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลูกสาวของทักษิณ ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจด้วยซึ่งทั้งคู่สวมกอดกันก่อนขึ้นอาคารศาลอาญาเพื่อไปร้วมฟังคำพิพากษา