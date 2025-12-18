พล.อ.สมชาย นำทัพ พปชร. เปิดตัว 5 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ลุยศึกเลือกตั้งกาญจนบุรี

“พล.อ.สมชาย” นำทีม ว่าที่ผู้สมัคร สส.พปชร.กาญจนบุรี 5 เขต เปิดตัว ลุยเลือกตั้งเมืองกาญจนบุรี รับแข่งขันสูง มั่นใจ สู้กระแสคนรุ่นใหม่-ภท.เต็มที่
วันนี้ (18 ธ.ค.) ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ อดีต สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต เปิดตัวลงสมัครในนาม พปชร.
พล.อ.สมชาย กล่าวว่า พื้นที่ จ.กาญจนบุรี เขต 1 มีการแข่งขันสูง ทุกพรรคมีความหวังได้รับการเลือกตั้ง แต่ขึ้นอยู่กับประชาชน ที่จะลงสมัครจะทำให้ดีที่สุด ในส่วนของพรรค พปชร.กำลังขับเคลื่อนผู้สมัครโดยจะคัดเลือกผู้สมัครให้ดีที่สุดและทำประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีแนวทางและนโยบายในการต่อสู้กับกระแสคนรุ่นใหม่ เริ่มที่จะเข้ามาแรงในพื้นที่อย่างไร พล.อ.สมชาย กล่าวว่า สังคมทั่วไปวิตกกังวล แต่ตนคิดว่าไม่ว่าอย่างไรสังคมและการบริหารงานยังต้องผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ อีกทั้งในสังคมปัจจุบันปี 2569 เป็นต้นไป จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้น 27% จึงจำเป็นที่ต้องผสมผสานกัน โดยเอาประสบการณ์คนรุ่นเก่ามาเอื้อประโยชน์ ให้กับการทำงานของคนรุ่นใหม่
เมื่อถามว่า กังวลกับกระแสพรรคภูมิใจไทยที่มาแรงและเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ พล.อ.สมชาย กล่าวว่า นโยบายและแผนงานพรรคภูมิใจไทย ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกจากประชาชน ตนเชื่อว่า พรรคภูมิใจไทยต้องการเป็นพรรคเดียวในการเป็นผู้บริหารในสมัยต่อไป แต่ทั้งนี้ อย่างที่พูดว่า หน้าที่และสิทธิเป็นของประชาชนที่จะตัดสินใจจะให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียว หรือมีพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะทำประโยชน์ให้ประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า มั่นใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้กี่เปอร์เซ็นต์ พล.อ.สมชาย กล่าวว่า ตั้งความหวังไว้สูงสุด โดยการแข่งขันค่อนข้างสูงทุกคนต้องทำให้ได้
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี ทั้ง 5 เขตประกอบด้วย พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ เขต 1, นายจิตรกร ว่องประเสริฐ เขต 2, นายเดชาธร ชมเพ็ชร เขต 3, นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า เขต 4, นายวันชัย สินประเสริฐ เขต 5