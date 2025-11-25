มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยจัดโครงการสอนกอล์ฟระดับชุมชน

มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยร่วมกับอาร์แอนด์เอและมูลนิธิธงชัยใจดี จัดโครงการสอนกอล์ฟระดับชุมชน หรือ Community Golf Instructor Program ครั้งแรก ณ โรงแรมเฮอริเทจ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกอล์ฟในระดับชุมชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกีฬากอล์ฟให้แก่เยาวชน และต่อยอดเพิ่มจำนวนประชากรกอล์ฟ โดยมีบุคลากรจากสถาบันต่างๆ เข้าอบรมรวม 50 คน จาก 11 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
วันแรกของโครงการสอนกอล์ฟระดับชุมชนเป็นการบรรยายเรื่องการสอนกอล์ฟระดับชุมชน สาธิตการปฏิบัติการสอนระดับชุมชน จากทีมงานมืออาชีพ โดยมีโปรป้อมเพชร สารพุฒิ จากสถาบันสอนกอล์ฟธงชัยใจดี กอล์ฟ อคาเดมี เป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน วันที่สองเป็นการทดลองการสอนกอล์ฟระดับชุมชน จากบุคลากรของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมได้เรียนและปฎิบัติมาตลอดสองวัน วันสุดท้ายเป็นการจัดสถานีการสอนกอล์ฟและแบ่งกลุ่ม พร้อมทดสอบการสอนกอล์ฟระดับชุมชน
เรวดี ต สุวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย เผยว่า “มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยมีแนวคิดจะทำโครงการนี้มาตลอดสามปีที่ผ่านมา และทางอาร์แอนด์เอได้มาประชุมที่ประเทศไทยและให้การบ้านว่า มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยต้องสร้างนักกอล์ฟขึ้นมาให้ได้ 5 ล้านคน เราก็ยอมรับ การที่จะเริ่มหานักกอล์ฟต้องเริ่มจากโรงเรียน แต่เด็กยังขาดโอกาส สิ่งที่อยากทำคือจะต้องมีกีฬากอล์ฟในโรงเรียนให้ได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ Community Golf Instructor Program นี้”
ทางด้าน โปรธงชัย ใจดี ประธานมูลนิธิธงชัยใจดี เผยว่า “เราจะพัฒนาต่อยอดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หวังว่าเราจะช่วยเผยแพร่และไปพัฒนาในเขตชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่ ที่ขาดเรื่องความรู้ด้านกีฬากอล์ฟ โครงการนี้จะไม่สิ้นสุด เราจะทำตามนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรกอล์ฟให้เกิดขึ้นมากที่สุด”