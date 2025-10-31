"ศุภมาส" เตรียมลุยภาคเหนือตอนล่างตามข้อสั่งการนายกฯ เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ให้ตกหล่น

"ศุภมาส" เตรียมลงพื้นที่เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง ตามข้อสั่งการ "นายกฯ อนุทิน" เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ให้ตกหล่น
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ซึ่งเป็นพื้นที่ในกำกับดูแล ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา และมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพร้อมทั้ง รับฟังปัญหาและหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาพื้นที่ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนผลักดันมาตรการเร่งด่วน ที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมาย ให้มีการเร่งติดตาม พร้อมทั้งให้ การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภัยธรรมชาติอย่างสูงสุด
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยที่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างยิ่ง ทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญถึงปัญหาค่าครองชีพ และความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุข จึงได้เน้นย้ำว่า ภารกิจนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
"รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก ซึ่งต้องได้รับการดูแล และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการหลังน้ำลดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะเน้นการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ และหลากหลายมิติ ทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน การฟื้นฟูอาชีพ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติในเร็ววัน และมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน" นางสาวศุภมาส กล่าว