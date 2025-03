เปิดตัว 42 tee off สนามไดร์ฟทันสมัยใจกลางกรุง

สนามไดร์ฟกอล์ฟ 42 tee off ปรับปรุงครั้งใหญ่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในซอยสุขุมวิท 42 ด้วยการออกแบบให้ทันสมัย มีเลนไดร์ฟที่กว้างขวาง และเครื่อง Track Man เพื่อให้นักกอล์ฟสามารถฝึกซ้อมและวิเคราะห์วงสวิงได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีโหมดเกมสนุกๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งนี้ได้มีงานเปิดสนามไดร์ฟกอล์ฟ 42 tee off อย่างเป็นทางการ และยังจัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกให้กับผู้เข้าร่วมงาน นำโดย โปรกรีน-เสฏฐวุฒิ โสภณกุลเกียรติ์ และโปรโด-สืบโชค มหาจินดาวงศ์ ที่มาถ่ายทอดเทคนิคการเล่นกอล์ฟ ปรับปรุงการตีกอล์ฟ และแก้ไขการตีกอล์ฟ ด้วยเทคนิคต่างๆ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสังเกตทิศทางลม การฝึกน้ำหนักมือ การฝึกสมาธิ การควบคุมไม้กอล์ฟ และการฝึกกล้ามเนื้อ เพื่อสร้างวงสวิงกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันพิเศษ “ตีกอล์ฟเอาชนะโปร” โดย โปรพาวน์-พชร วงษ์แก้ว สำหรับนักกอล์ฟทั่วไปที่เข้าร่วมการแข่งขันพิเศษกับนักกอล์ฟอาชีพสนามไดร์ฟกอล์ฟ 42 tee off ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ประกอบด้วยเลนไดร์ฟที่กว้างขวางมากกว่า 44 ช่องตี และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรช็อป สถาบันสอนกอล์ฟ อาหาร เครื่องดื่ม และร้านกาแฟ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีพระโขนงเพียง 280 เมตร โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายพื้นที่ เพิ่มโซนพิเศษ เช่น ห้องซ้อมแบบส่วนตัว หรือแม้แต่การใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์วงสวิง รวมถึงแผนการจัดทัวร์นาเมนต์และกิจกรรมพิเศษเพื่อนำชุมชนกอล์ฟเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น