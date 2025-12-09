”อนุทิน“ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.สมุทรสาคร ภท. ครบ 4 เขต “นภินทร” มั่นใจเกิน 50% ชนะแน่

นายกฯ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร ”ภูมิใจไทย“ ครบทั้ง 4 เขต ด้าน “นภินทร” มั่นใจเกิน 50% ชนะแน่ โว กระแสพรรคดี-ว่าที่ผู้สมัครทำงานในพื้นที่ตลอด
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.35 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 เขต ประกอบด้วย นายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ , นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ , นายธนวัฒน์ ทองโต และนายปัญญา ชวนบุญ
โดยนายอนุทิน ได้สวมเสื้อแจ๊คเก็ตพรรคให้กับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 4 คน
ขณะที่ นายนภินทร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร พรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครลงสู้ครบทั้ง 4 เขต โดยมีความมั่นใจกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ว่าจะผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีกระแสที่ดี และทุกคนทำงานในพื้นที่มาตลอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร , นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เคยเป็นอดีต สส.สมุทรสาคร พรรคเพื่อไทย , นายธนวัฒน์ ทองโต อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ และนายปัญญา ชวนบุญ อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร พรรคภูมิใจไทย ปี 2566