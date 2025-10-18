“กรณ์” เผยกลับ ปชป.เพราะมีสัญญาณชัดเจนจะทำการเมืองที่ดีแก้ปัญหาให้ประชาชน

“กรณ์” เผยกลับ ปชป.เพราะมีสัญญาณชัดเจนว่าจะทำการเมืองที่ดี เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน เผยทีมบริหารผสมผสานคนรุ่นเก่า-ใหม่ไปด้วยกัน เพราะโลกเปลี่ยนเร็ว
เมื่อเวลา 08.40 น.วันที่ 18 ต.ค.ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ที่ตนกลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาสู่พรรคเริ่มต้นชีวิตทางการเมือง ตนก็เป็นหนึ่งคนที่เชื่อในศักยภาพของประเทศมาตลอดว่าชีวิตคนไทยต้องดีขึ้นได้ แต่ก็ตระหนักว่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดนี้การเมืองต้องดีขึ้น เพราะปัญหาใหญ่ๆ ต้องแก้ด้วยการเมือง เพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการที่จะกลับมาเป็นการเมืองที่ดี ที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ตนจึงเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะกลับมามีส่วนร่วม
“คนอย่างผมแม้แต่รุ่นน้องอย่างนายสกลธี ภัททิยกุล หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผมคิดว่าสิ่งที่เรามีคือเรามีประสบการณ์ แต่เราก็ตระหนักว่าคนที่เราขาดคือความรู้ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราก็เลยตั้งใจว่าการกลับมาของเราครั้งนี้กลับมาเพื่อที่จะเป็นกำลังให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขับเคลื่อนพรรคแก้ปัญหาของประเทศได้ ตามความคาดหวังของประชาชน และความตั้งใจของเรา”นายกรณ์ กล่าว
นายกรณ์ กล่าวต่อว่า วันนี้เราจะเห็นว่าจากโครงสร้างทีมบริหารที่จะเป็นการผสมผสานระหว่างคนที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ แต่เพียงวันนี้ยังไม่พอ บอกได้เลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดรับ ทั้งในแง่ของผู้สมัครในอนาคต ทีมงาน ประชาชนที่มีความรู้ที่อาจจะมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่ดีให้พรรค เราจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเปิดรับข้อคิดเห็นจากทุกๆ คน และเดินหน้าไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่าในแง่ความหลากหลาย ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ บกกกับความรู้ความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ เราสามารถที่จะทำให้การเมืองดีขึ้นไป และนำไปสู่โอกาสของประชาชนที่ดีขึ้นได้