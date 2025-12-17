พปชร.ปรับโลโก้อีกครั้งเพิ่ม “ริ้วส้ม” ย้ำนิยามอนุรักษ์นิยมทันสมัย-ไร้ขัดแย้ง-รวมพลัง-ป้องผลประโยชน์ชาติ

“พปชร.” ปรับโลโก้พรรคใหม่ ใช้หาเสียงเลือกตั้งเพิ่ม “ริ้วส้ม” ในวงล้อพลวัต ย้ำ คำนิยามพรรคอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัย-ไร้ขัดแย้ง-รวมพลังสามัคคี-ป้องผลประโยชน์ชาติ
เมื่อวันที่ (17 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ได้เผยแพร่โลโก้ใหม่ของพรรค เพื่อใช้สำหรับหาเสียงเลือกตั้งที่จะมาถึง เป็นแบบวงล้อพลวัต เพิ่มริ้วสีส้มในวงล้อใบพัด 8 แฉก สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง และสีส้ม อย่างละ2 ริ้ว และสีของตัวอักษร “พลังประชารัฐ” เป็นสีเขียวทั้งหมด อยู่ภายในวงกลมพื้นขาว “สื่อความหมายพลังแห่งความสามัคคี ความเชื่อมั่นศรัทธา ของประชาชน ผู้มีจุดยืนทางการเมืองเชิงอนุรักษ์นิยม ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของคนในชาติ มีความทันสมัย ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และปกป้องผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน”
จากโลโก้เดิมที่ริ้วสีในวงล้อ มีสีน้ำเงิน 4 ริ้ว สีแดงและเขียว อย่าละ2 ริ้ว ขณะที่สีของตัวอักษร “พลังประชารัฐ” คำว่าพลังสีเขียว ประชาสีน้ำเงิน และรัฐสีแดง ซึ่งยังคงความหมายสื่อถึงความเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัย และเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของคนในชาติปราศจากความขัดแย้ง
ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพปชร.มีแนวคิดให้ปรับรูปแบบโลโก้ใหม่ โดยมอบบุคคลใกล้ชิดให้ช่วยออกแบบเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับการบริหารงานภายในพรรค โดยก่อนหน้านี้พรรคพปชร.มีการปรับโลโก้มาแล้วถึง 4 แบบ