"เทพไท"เสนอนายกฯ สายตรง"ฮุนมาเนต-อิบราฮิม -ทรัมป์"หลังปฏิญญาสันติภาพไร้ผล

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า ปฎิญญาสันติภาพล้มเหลว?
ก่อนหน้านี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาสงบเงียบลงได้ระยะหนึ่ง หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ไปลงนามในปฎิญญาสันติภาพ กับนายฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยมีนายอันวาร์ อิบราฮิม ประธานอาเซียน และประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เป็นสักขีพยาน
จากข้อตกลงหรือปฏิญญาสันติภาพ 4 ข้อ ทุกฝ่ายคาดหวังว่า คงจะนำไปปฏิบัติและเกิดสันติภาพขึ้นมาจริงๆ แต่ล่าสุดกลับมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น และเป็นประเด็นข่าว นับตั้งแต่การออกมาให้ข่าวของพลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่2 ว่า มีบุคคลลึกลับหรือไอโม่ง สั่งให้หยุดยิง ตั้งแต่เกิดปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในช่วง 6 ชั่วโมงแรก จนทำให้หลายคนสงสัยและสืบหาว่า ใครกันแน่คือไอ้โม่ง ที่สั่งให้อดีตแม่ทัพภาคที่2 พลโทบุญสินหยุดยิง ตามที่พลโทบุญสินได้พูดไว้
กระแสความเรื่องนี้ยังไม่ได้พบความจริง ยังไม่ปรากฏชัดว่าไอ้โม่งนั้นเป็นใคร ก็เกิดเหตุทหารไปเหยียบกับระเบิดขึ้นมาอีก ได้รับบาดเจ็บขาขาดอีก1คน เป็นขาที่7 สถานการณ์ชายแดนกลับรุนแรง แซงกระแสการปราบแก๊งสแกมเมอร์ขึ้นมาทันที จนนายอนุทินต้องประกาศท่าที เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางการเมืองว่า ไม่สนับสนุนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงประกาศระงับหรือชะลอการปฎิบัติตามปริญญาสันติภาพ ที่ได้ลงนามกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ถ้าหากพิจารณาปฏิญญาสันติภาพ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใน4ข้อ ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิบัติหรือมีความคืบหน้าเพียงข้อเดียว คือข้อที่1 ให้ถอนอาวุธหนักออกจากชายแดน2ฝ่าย จะเห็นภาพรถถังเก่าๆ2คันของกัมพูชาถอนออกไป ฝ่ายไทยก็ถอนออกไป
ส่วนประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ยังไม่มีความคืบหน้า ยังไม่มีการปฏิบัติใดๆ จนเป็นที่มาของทหารไทยเหยียบกับระเบิดขึ้นจนบาดเจ็บขาขาด รวมไปถึงการปราบแก๊งสแกมเมอร์ ที่ต้องร่วมมือกัน ก็ยังไม่มีแนวทางปฎิบัติ หรือโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเลย ฝ่ายไทยได้แค่ตั้งบอร์ดปราบแก๊งสแกมเมอร์เท่านั้นเ ยังไม่มีผลในทางปฎิบัติที่เป็นจริง
ส่วนการบริหารพื้นที่ทับซ้อนชายแดน ยังไม่มีการตั้งกรรมการหรือดำเนินการใดๆ ถือว่าปฎิญญาสันติภาพ 4 ข้อ ที่เซ็นกันไว้ ยังไม่มีการนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เลย แต่กลับมาเกิดปัญหาความรุนแรงเสียก่อน จนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ประกาศให้หยุดการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพทันที
ในฐานะที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่ อยากจะเสนอไปยังนายอนุทิน ให้ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว โต้ตอบปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อยากให้นายอนุทินได้ใช้สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี และผู้ลงนามร่วมกันในปฎิญญาสันติภาพ ต้องโทรศัพท์ไปคุยกับนายฮุนมาเนต และต้องแจ้งเหตุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อนายอันวาร์ อิบราฮิม และประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในปฏิญญาสันติภาพ ให้ได้รับทราบด้วย
ก่อนที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปฏิญญาสันติภาพฉบับนี้ ต้องแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ ก่อนจะปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลไทยต่อไป