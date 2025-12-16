ภท.มุ่งกวาด 30 สส.ตั้งแต่สมุทรสาคร ยัน 14 จว.ใต้ ซัด 30 ปี เสียโอกาสพัฒนา รบ.หน้าจัด ถ.วงแหวนหาดใหญ่

“พิพัฒน์” วางเป้า เลือกตั้งใต้ 30 ที่นั่ง ตั้งแต่สมุทรสาคร สงคราม เพชรบุรี ประจวบฯ และ 14 จว. ภาคใต้ อัดยับ 30 ปี ทำเสียโอกาสในการพัฒนา เหมือนภาคที่ถูกลืม เผย บรรจุถนนวงแหวนหาดใหญ่ เตรียมทำรัฐบาลหน้า
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ทําการพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนําพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ปัตตานี พร้อมทั้งสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้กับ นายสังคม แดงโชติ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ประจวบฯ เขต 1, นายอำนวย สุดกระแสร์ เขต 2 และนายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน เขต 3 ซึ่งเป็นบุตรชายของ นายสวาป เผ่าประทาน อดีต สส.ประจวบฯ พรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ ยังมีนายอริญชัย ซูสารอ จ.ปัตตานี เขต 4
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตน และ นายนภินทร ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนดูแลพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และอีก 14 จังหวัดภาคใต้ รวมแล้วประมาณ 18 จังหวัด ขณะนี้ได้ผู้สมัครถึง 95% ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีผู้สมัครครบทุกเขต ในทุกจังหวัด ทั้งนี้ เราจะทำงานอย่างเต็มที่ให้กับพรรคภูมิใจไทย และความมุ่งหวังคือจะทำอย่างไรให้คนในภาคตะวันตก และภาคใต้ของเราได้ทวงคืนโอกาสที่หายไปตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ที่เปรียบเสมือนเป็นภาคที่ถูกลืม
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร แต่การพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกส์ที่ผ่านมาได้ถูกละเลยพอสมควร เพราะฉะนั้น ตนมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ไปพัฒนาภาคใต้ในหลายๆ เรื่องให้ทัดเทียมกับทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องการ สส. ไม่น้อยกว่า 30 เขต ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่า ในเมื่อเรามี สส.เดิมอยู่ 27 ถ้ารวมเพชรบุรีแล้ว ก็มี สส. ประมาณ 30 เขต ทั้งนี้ เราต้องพยายามรักษาฐานของเราให้ได้ และเราต้องได้ สส. เดิมกลับมาทั้งหมด และจะต้องเพิ่ม สส.คนรุ่นใหม่เข้าไปอีก โดยสโลแกนพูดแล้วทำ เราจะต้องไปทำในสิ่งที่พวกเรา หรือ สส. เขตของเราไปปราศรัยหรือไปรับปากพ่อแม่พี่น้องในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดไว้เราก็ต้องทำ ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการสะท้อนถึงเมืองหาดใหญ่ว่า อนาคตกำลังจะมีวงแหวนหนึ่งวงเพื่อเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ดีที่สุด