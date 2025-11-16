ภท.คึกคัก "พิพัฒน์" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ปัตตานี เขต 1 และ สงขลา เขต 9 สู้ศึกเลือกตั้ง

“ภูมิใจไทย” คึกคัก "พิพัฒน์" เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.ปัตตานี เขต 1 และ สงขลา เขต 9 สู้ศึกเลือกตั้ง ชูคำว่า "พูดแล้วทำ" ตอกย้ำทำได้จริง
เมื่อวันที่ (16 พ.ย. 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ในฐานะดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดตัวนายบาฮารุดดีน ยูโซะ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ปัตตานี เขต 1 โดยนายพิพัฒน์ กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง และพรรคภูมิใจไทยจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต ซึ่งนายบาฮารุดดีน เป็นอีกหนึ่งคนที่พรรคภูมิใจไทยได้ทาบทามและเชิญมาเป็นสมาชิกของพรรค เพื่อทำการสู้ศึกในการเลือกตั้ง ในปี 2569 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่นานดังนั้นการเตรียมความพร้อมของพรรคภูมิใจไทย โดยจังหวัดปัตตานี มีผู้สมัครถึง 3 เขต จาก 5 เขต ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีผู้สมัครครบทั้ง 5 เขต ซึ่งมีความคาดหวังที่จะได้ 2 เขต ขณะที่จังหวัดยะลา ยืนยันจะส่งครบทุกเขต โดยได้เปิดตัวไปแล้ว 1 เขต ที่เหลือพรรคกำลังเฟ้นหาตัวผู้สมัคร ที่ได้พูดคุยและเจรจากับผู้สมัครถึงความพร้อม โดยเฉพาะผู้สมัครแต่ละคน ที่จะขอให้ช่วยนำแกนนำที่ให้การสนับสนุน มาเป็นกำลังใจผู้สมัครด้วย เช่น นายบาฮารุดดีน ก็มีกำนันทั้ง 10 ตำบลในอำเภอเมืองมาเป็นผู้สนับสนุน
ส่วนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถชนะแชมป์เก่าได้หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะของพรรคการเมืองต้องบอกว่า สู้ได้และสิ่งไหนที่สู้ไม่ได้ ก็ต้องพยายามสู้ต่อไป เพื่อให้ได้มีตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยครบทุกจังหวัด นี่คือสิ่งที่หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคได้มอบนโยบายให้กับตนเองไว้
ขณะที่ความพร้อมของผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ มีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ตนเองได้ส่งรายชื่อผู้สมัครที่แน่ชัดแล้ว 49 ชื่อ จากทั้งหมด 59 เขต ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามี 60 เขต แต่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช น่าจะลดลงไป จาก 10 เขตเหลือ 9 เขต จึงคาดว่าน่าจะมี 59 เขต ส่วน อีก 10 เขตที่เหลือ อยู่ในระหว่างการพูดคุยและสรรหาผู้สมัคร และที่สำคัญต้องประเมิน ว่าผู้สมัครคนใดมีโอกาสมากที่สุด ก็จะนำเสนอผู้สมัครคนนั้น ลงสมัครในรายเขต
ด้านนายบาฮารุดดีน กล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค รวมถึงนายพิพัฒน์ ที่ให้ความไว้วางใจในตนเอง ให้ลงสมัคร สส. ในเขต 1 จังหวัดปัตตานี ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตามที่พรรคไว้วางใจและจะทำให้ดีที่สุด
จากนั้น นายพิพัฒน์ เปิดตัว พันตำรวจเอก พิทักษ์ พุทธวิโร (ผกก.อ๊อด) ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 9 สงขลา พร้อมกล่าวว่า ผกก.อ๊อด เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ตั้งแต่ปี 2565 ไม่ได้ลงเลือกตั้งปี 2566 วันนี้กลับมาเพื่อร่วมอุดมการณ์กับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจังหวัดสงขลามี 9 เขต และมีผู้สมัครแล้ว 7 เขต และน่าจะมีเข้ามาอีก เชื่อว่าวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคภูมิใจไทย น่าจะมีความพร้อมในทุกเขต
ทั้งนี้ คนที่มาร่วมอุดมการณ์กับพรรคภูมิใจไทยทุกคน ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังนั้นผู้สมัครต้องพบปะประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เลือกตั้งเดือนมีนาคม ระยะเวลา 4 เดือน ของทุกคนมีน้อย ตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ให้เป็นผู้สรรหาผู้สมัครใน 14 จังหวัดภาคใต้ วันนี้เราทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆ และวันที่ 23 พฤศจิกายน จะมีครบเกือบ 100% ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 59 เขต
สำหรับจังหวัดสงขลามีบ้านใหญ่ค่อนข้างเยอะ พรรคภูมิใจไทยจะเดินเกมอย่างไร ในการที่จะดึงคะแนนเสียงจากบ้านใหญ่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย จะนำคำว่า พูดแล้วทำ นโยบายต่างๆ ที่ทำจะเป็นผลสะท้อนให้กับพี่น้องในแต่ละจังหวัดได้เห็นว่า สิ่งที่เคยรับปากมีสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำ เราจะพยายามรีบทำ แต่สิ่งไหนที่ทำแล้ว เราจะทำต่อไปเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายดูแลกระทรวงคมนาคม จะพยายามลงพื้นที่ดูความพร้อม สิ่งที่เราได้ทำแล้วหรือส่วนไหนที่ยังไม่ทำ จะทำอย่างไรที่จะผลักดันส่วนที่ขาด เพื่อเข้าสู่งบประมาณปี 2570 อีกทัังเรื่องของคมนาคมภาคใต้ได้รับการพัฒนาช้ากว่าภาคอื่น และตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม จะพยายามผลักดันโครงการที่ตกค้างในภาคใต้ให้สำเร็จ ขอให้ได้บรรจุเข้าสู่งบประมาณในปี 2570 นี่คือความตั้งใจและความมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน