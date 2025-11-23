ภท.ถกใหญ่วิสามัญเลือกกก.สรรหาผู้สมัครสส. "อนุทิน" โวพรรคได้รับการยอมรับ-ศรัทธา-เชื่อถือมากขึ้น

ภูมิใจไทย ประชุมใหญ่วิสามัญ เลือกตั้ง กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "อนุทิน" ปลุกลูกพรรคได้รับการยอมรับ-ศรัทธา-เชื่อถือ มากขึ้น พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง
วันที่ (23 พฤศจิกายน 2568) ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เข้าร่วม เพื่อเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 91
นายอนุทิน กล่าวกับผู้ร่วมประชุมตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทย จากพรรคการเมืองขนาดเล็กในวันแรกที่ก่อตั้ง เราพัฒนา และเติบโต จนมาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำ จัดตั้งรัฐบาล ในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา เพิ่มมากขึ้น ศรัทธา ต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เชื่อถือ ในแนวนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี ยอมรับแนวทางการทำงาน “พูดแล้วทำ” อันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคการเมืองอื่นๆ ยากจะเลียนแบบได้
“ คนในประเทศไทย ได้ทราบว่า ประเทศไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในเร็ววันนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลที่กำหนดให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2569 ดังนั้นภายใน 120 วันของรัฐบาล ทุกพรรคการเมืองต้องมีความพร้อมตลอดเวลาที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง และสมาชิกพรรคการเมืองที่จะเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องเตรียมตัว ต้องเสนอตัวให้พรรคพิจารณาตลอดเวลาเช่นเดียวกัน “
การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทยในวันนี้มีวาระที่พิจารณาร่วมกันคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกจะต้องลงมติเลือกบุคคลมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญ และจะส่งผลต่อการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พรรคชนะหรือแพ้การเลือกตั้ง ส่งผลต่อสถานะของพรรคหลังการเลือกตั้ง ได้ นายอนุทิน กล่าว
สำหรับผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดพัทลุง, นายพิเชษฐ หาญจางสิทธิ์ หัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดปทุมธานี, นายธีรพันธ์ ศรีคชไกร หัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครสวรรค์, นายสนอง เทพอักษรณรงค์ หัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์, นายยิ่งยศ สมประสงค์ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดอุทัยธานี และนายปัณณพัฒน์ นริศวร์ภาคิน ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเลือกตั้ง