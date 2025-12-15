นายกฯ ถก สมช.จ่อสกัดยุทธภัณฑ์เข้าเขมร เมินแจงนานาชาติเหตุภาพชัดยิงจรวดเป็นซีรีย์ เฟี้ยวฟ้าวชัดเจน

"อนุทิน" เผย ถกสมช.จ่อสกัดขนยุทธภัณฑ์เข้าเขมร พรุ่งนี้เช้า 16 ธ.ค. เมินแจงนานาชาติ เหตุภาพชัดกัมพูชายิงจรวดบีเอ็ม 21 มาเป็นซีรีย์ เฟี้ยวฟ้าวชัดเจนน
วันนี้ (15ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น.ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือร่วมกับนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)มาพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่า พรุ่งนี้เช้าจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. วาระเกี่ยวกับการควบคุมการจำกัด การขนยุทธภัณฑ์ทั้งหลาย ไปในทางอ้อมเข้าประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไรซีเรียส ซึ่งในข้อกฎหมายยังไม่ทราบรายละเอียด โดยเลขาสมช.ขอเวลาประชุม ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 ธันวาคมนี้ก่อน ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้คุยกับทุกฝ่าย ที่เป็นสมาชิกสมช.
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ก็ปฏิบัติแล้ว ส่วนเรื่องการปิดด่านเราก็ปิดในส่วนของเรา
เมื่อถามว่าได้รับรายงานกรณีรถน้ำมันที่ไปจอดรอบริเวณช่องเม็กเพื่อส่งไปสปป.ลาว เพื่อส่งไปกัมพูชาหรือยัง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายละเอียดขอให้ถามทางกองทัพ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ดูแลเรื่องนี้อยู่ และเป็นคนที่ออกคำสั่ง
เมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องชี้แจงต่อนานาประเทศอย่างไรหรือไม่เพราะล่าสุดทางยูเอ็นเจนีวาได้โพสต์ขอให้ประเทศที่มีความขัดแย้งหยุดยิงเนื่องจากพลเรือนไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยรักษาอธิปไตยของเรา คงไม่ต้องชี้แจงอะไร เพราะภาพชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งมีการยิงจรวดบีเอ็ม 21 มาเป็นซีรีย์มีมาเป็นชุดเลย เฟี้ยวฟ้าวเต็มไปหมด แต่ไทยยังไม่เคยไปทำอะไรประเทศเขาเลย ตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว