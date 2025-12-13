นายกองหนู เวียนด่วนที่สุด! สั่ง อส. 2,000 นาย กลับที่ตั้ง หลังเข้าช่วยฟื้นฟู น้ำท่วมพื้นที่ อ.หาดใหญ่ มาครบ 5 วัน

"นายกองหนู" เวียนหนังสือวิทยุด่วนที่สุด! สั่งการสมาชิก อส. 2,000 นาย กลับที่ตั้ง หลังเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยฯ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่เมื่อ 9 ธ.ค. 68 ย้ำสามารถช่วยเหลือ ฟื้นฟู ให้กลับสู่ภาวะปกติในระดับหนึ่งแล้ว แจง "ขอขอบคุณ และชื่นชมในความเสียสละ อ.ส ทุกคน"
วันนี้ (13 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ ด่วนที่สุด วิทยุในราชการกองอาสารักษาดินแดน
ลงนามโดย นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หนังสือ ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๔๔๓99 วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึง ผบ.อส.จ.สงขลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระบุข้อความว่า จาก วิทยุในราชการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๔๒๔๖๗ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568
"ผบ.อส. ได้อนุมัติสั่งใช้สมาชิก อส. เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยฯ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จํานวน 2,000 นาย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ"
โดยสถานการณ์ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ให้กลับสู่ภาวะปกติในระดับหนึ่งแล้ว
"จึงให้ บก.อส.จ. เคลื่อนย้ายกําลังสมาชิก อส. กลับที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางกลับถึงจังหวัดที่ตั้ง ให้รายงาน ฝ่ายอํานวยการฯ ทราบทันที
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป
นายอนุทิน ยังเขียนด้วยลายมือกำกับ ระบุว่า "ขอขอบคุณ และชื่นชมในความเสียสละ อ.ส ทุกคน"
นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสา กล่าวว่า นายกองใหญ่ อนุทิน ได้สั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 2,012 นาย
และต่อมา กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้เพิ่มกำลังพลอีก 2,000 นาย รวมจำนวน 4,012 นาย จากทั่วประเทศ เร่งฟื้นฟูทำให้อำเภอหาดใหญ่กลับมาเป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด.