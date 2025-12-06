นายกฯ บินหาดใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด ก่อนเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย-มอบถุงยังชีพชาวสตูล

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 (บน.6) ดอนเมือง เพื่อตรวจราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์รมช.มหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะร่วมลงพื้นที่ด้วย
โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ถึงแผนฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 12 จากนั้นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ที่บริเวณตลาดกิมหยง ก่อนที่ช่วงบ่ายนายกฯจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจังหวัดสตูล เพื่อเยียมเยียนผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตามบ้าน 200 ถุง ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล และชุมชนชนาธิป จากนั้นเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ 800 ถุง ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือใต้ ต.คลองขุด ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็น