นายก อบจ.สงขลา แถลงขอโทษ อส. ปมด้อยค่า ยันไม่เจตนา ลั่น "รักทุกคน"

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา ออกมาแถลงขอโทษต่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการไลฟ์สดพาดพิง อส. ที่มาช่วยเหลือน้ำท่วมในลักษณะด้อยค่า จนเกิดแฮชแท็ก #SAVEอส ทั่วโลกออนไลน์ โดยยอมรับว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสม แต่ยืนยันไม่ได้มีเจตนาด้อยค่า พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงคำพูดที่เป็นประเด็นว่า "ไม่เป็นไรครับ ให้ทานเขาบ้าง" ก่อนจะส่งท้ายด้วยการยืนยัน "รักทุกคน"
จากกรณีที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการพาดพิงถึงอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่เข้ามาช่วยเหลือในลักษณะที่ถูกมองว่าเป็นการด้อยค่า ทำนองว่า "เปลืองข้าว" จนนำไปสู่การติดแฮชแท็ก #SAVEอส เพื่อให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ล่าสุด วันนี้ (6 ธ.ค.) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้ออกมาแถลงการณ์ขอโทษต่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จากเหตุการณ์ที่ตนเอง "เผลอใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม" ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะด้อยค่า อส. แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนถึงกรณีคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยย้ำว่าตนเองได้แถลงขอโทษไปแล้วเมื่อเวลา 07.00 น. และยืนยันว่าไม่มีเจตนาด้อยค่า อส.
เมื่อถูกถามว่า เหตุใดจึงสื่อสารออกไปในลักษณะเช่นนั้น นายสุพิศ ตอบว่า
"ไม่เป็นไรครับ ให้ทานเขาบ้าง เรานักเลง เขาก็เหนื่อย" พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจตนา
เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึง อส. ทั่วประเทศ นายสุพิศกล่าวสั้น ๆ ว่า "รักทุกคน รักทุกคน รักทุกคนครับ"
