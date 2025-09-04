xs
อธิบดีกรมการปกครอง ห่วง ชาวเชียงใหม่ส่ง อส. 500 นาย หนุน นอภ.แม่แจ่ม เร่งคลี่คลายวิกฤตดินโคลนถล่มปางอุ๋ง ประกาศชัด ไม่เสร็จ ไม่กลับ หวังคืนพื้นที่เร็วที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 4 ก.ย.จากสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือน ถนน และพื้นที่การเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการเร่งด่วนให้ส่งเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) จาก19 จังหวัด และจากส่วนกลาง จำนวน 500 คนชุดแรก ระดมกำลังเข้าบูรณะฟื้นฟูพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ที่ถูกดินโคลนถล่มทับเสียหายค่อนข้างหนัก เข้าพื้นที่ทันทีเพื่อสนับสนุนนายอำเภอแม่แจ่ม และจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า เราได้มอนิเตอร์สถานการณ์พายุมาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างหนัก มีดินโคลนจากภูเขาไหลถล่มลงมาทับบ้านเรือนเสียหายทำให้มีประชาชนเสียชีวิตและสูญหาย บางพื้นที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าได้ โดยต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเร่งนำเครื่องมืออุปกรณ์ขุดลากเข้าเคลียร์พื้นที่โดยเร็ว ไม่ปล่อยให้โคลนแห้งเพราะจะเกิดความยากลำบากในการเคลียร์ออก

“เชียงใหม่ผ่านสถานการณ์ภัยพิบัติมาหลายครั้ง ในฐานะอดีตพ่อเมือง ก็รู้สึกห่วงใยและอยากมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว ยืนยัน ไม่เสร็จ ไม่กลับ จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” นายนิรัตน์ ระบุ

สำหรับสถานการณ์พิบัติภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกครั้งที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากปลายปี 2567 ที่ผ่านมา จังวัดเชียงใหม่ รับผลกระทบจากพายุดินโคลนซัดเข้าพื้นที่สร้างความเสียหายอย่างหนักมาแล้ว โดยในช่วงดังกล่าว นายนิรัตน์ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ พ่อเมืองเชียงใหม่ ได้ระดมสรรพกำลังทุกหน่วยงานของจังหวัดและประสานส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย เร่งเข้าช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเต็มที่








