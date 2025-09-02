“อัครแสนคีรี”จ่อเสนอกรมการปกครอง ตั้งอำเภอใหม่ 4 ตำบล“ภูแลนคา”ผ่านขั้นตอนแล้ว เชื่อ ลดเหลื่อมล้ำ ยกระดับบริการรัฐใกล้ ปชช.

วันนี้ (2 ก.ย.)นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ส.ส.ชัยภูมิ แลโฆษกพรรคกล้าธรรม โพสต์ Facebook รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งอำเภอใหม่ในพื้นที่ 4 ตำบลเขตเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก กรมการจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปคือการเสนอเรื่องเข้าสู่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดตั้งอำเภอต่อไป
นายอัครแสนคีรี ยังเปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการจัดตั้งอำเภอใหม่ เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลประกอบไปด้วย 4 ตำบลบนเขาภูแลนคา ซับสีทอง ท่าหินโงม เก่าย่าดี ท่ามะไฟหวาน มีลักษณะภูมิประเทศกว้างใหญ่ อยู่ในเขตเทือกเขา การเดินทางของประชาชนไปติดต่อราชการที่อำเภอแม่เป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีระยะทางไกล ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ประชากรในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเกษตรกรรม การค้า และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งผลให้ความต้องการด้านบริการภาครัฐมีมากขึ้น การมีอำเภอใหม่จึงจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของประชาชน
ขณะเดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวยังถือว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การจัดตั้งอำเภอใหม่จึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว
“การเดินหน้าครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตภูเขาภูแลนคา ว่าจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น”นายอัครแสนคีรี กล่าว