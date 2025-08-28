มท. เข้ม! 13 ตำแหน่ง ยื่นบัญชีทรัพย์สิน "เพิ่มเติม" ถึงคิว! 11 ผู้ตรวจฯ เข้ากรุก็ต้องยื่น "หน.สนง.-ปจ." 76 จว. พ่วง 878 นายอำเภอ

มหาดไทย เข้ม! ข้าราชการ 13 ตำแหน่ง เข้าเกณฑ์ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. "เพิ่มเติม" ตามประกาศ 1 ต.ค.นี้ ถึงคิว! "11 ผู้ตรวจฯ" เข้ากรุก็ต้องยื่น "ผู้ช่วยปลัดฯ 1 ราย" " 76 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด" " 76 ปลัดจังหวัด" "นายอำเภอ" 878 ราย รวมถึง ระดับ "บิ๊ก" ของ "กรมที่ดิน" อีก 4 ตำแหน่ง
วันนี้ (28 ส.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เปิดอบรมข้าราชการในสังกัด ในประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2568
ภายหลัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม
ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ ภายใน 60 วัน (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
ทั้งนี้ ได้เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ ที่เตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ที่กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับตำแหน่ง "เจ้าพนักงานของรัฐ" ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน "เพิ่มเติม" 13 ตำแหน่ง ตามประกาศ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปนี้ ได้แก่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง (ปค.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ปค. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ปค. ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน (ทด.)
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทด. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ทด. และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทด.