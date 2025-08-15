ตร.เมืองกรุงตามแกะรอย แก๊ง“ไอ้วิน ชลบุรี”เช่าบ้านซุกไอซ์กว่า 500 กิโลกรัม รวบสมุน 4 คนเค้นสอบ

ตำรวจฝ่ายสวนสวน สน.สายไหม ตามรวบแก๊ง“ไอ้วิน ชลบุรี” พร้อมยาไอซ์กว่า 500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ที่ห้องเช่าย่านลำลูกกา
วันนี้( 15 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา สั่งการให้นางสาวฐิติมา พัสดุ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลำลูกกาที่ 6 บูรณาการ ร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ลำลูกกา ลงพื้นที่สืบสวนที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง บ้านเลขที่ 135/33 หมู่ที่ 21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผลปรากฏว่า บ้านดังกล่าวปิด จึงได้สอบถามชาวบ้านว่า เมื่อประมาณ 04.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ (ส่วนกลาง) สน.สายไหม และ ปส.1 เข้ามาดำเนินการ ตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาเรียบร้อย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ได้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นชาย 4 คนและหญิง 1 คน พร้อมด้วยยาไอวืกว่า 100 กิโลกรัม จึงยึดเป็นของกลาง นำตัวส่งพนักงงานสอบสวน เพื่อขยายถึงแหล่งที่มายาเสพติดดังกล่าว