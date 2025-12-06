"นายกสุพิศ" ขอโทษกองอาสาฯ ยันไม่มีเจตนาด้อยค่า ย้ำรักทุกคน

นายกฯ อบจ.สงขลาแถลงขอโทษอาสาสมัครรักษาดินแดนแล้ว ยืนยันไม่ได้มีเจตนาด้อยค่า บอกให้ทานเขาบ้าง เรานักเลง เขาก็เหนื่อย รักทุกคน
วันที่ 6 ธันวาคม 2568 ที่จังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะลงพื้นที่และกล่าวในลักษณะด้อยค่า กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ว่า โดยยืนยันว่าไม่ได้เจตนา ซึ่งตนเองได้แถลงข่าวขอโทษไปแล้วเมื่อเวลา 07:00 น. ที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าทำไม เหตุใดจึงสื่อสารไปแบบนั้น นายสุพิศกล่าวว่า “ไม่เป็นไรครับ ให้ทานเขาบ้าง เรานักเลง เขาก็เหนื่อย” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจตนา
เมื่อถามว่า จะฝากอะไรถึง อส.ทั่วประเทศ หรือไม่ นายสุพิศกล่าว “รักทุกคน รักทุกคน รักทุกคนครับ”