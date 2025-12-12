ปธ.กกต.พร้อม กกต.ใหม่รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง "ณรงค์" ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง สส.แย้ม 8 ก.พ.69

ปธ.กกต.พร้อม กกต.ใหม่รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง "ณรงค์" ยันพร้อมจัดเลือกตั้งเต็มที่ เผยเตรียมคุยครม.ต้นสัปดาห์หน้า หารือคำถามประชามติ รับเป็นไปได้หย่อนบัตร 8 ก.พ.69 ลั่น ไม่กดดันแม้พึ่งรับตำแหน่ง บอก ทุกอย่างเป็นไปตามกติกา และจะจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุด
วันนี้(12ธ.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เวลา09.09 น. จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 3 คนประกอบด้วยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ในฐานะประธานกกต. และกกต.อีก2คนคือนายณรงค์ รักร้อย และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ซึ่งมีการประกาศแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568
ในการนี้มีนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารสำนักงาน กกต.และเจ้าหน้าที่กกต.เข้าร่วมพิธี ขณะที่ กกต.3 คนที่ติดภารกิจไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธี ประกอบด้วยนายชาย นครชัย ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ลาป่วย 2 สัปดาห์แล้ว ส่วนนายเลิศวิโรวน์ โกวัฒนะ และนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ติดภารกิจ
หลังพิธีนายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและเมื่อมีการยุบสภา กกต.ก็จะต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งเรามีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการยุบสภาขึ้น จึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ โดยมีการแบ่งเขตตามจำนวนประชากรที่เพิ่มลดในบางจังหวัดแล้ว คาดว่าภายในวันจันทร์หรืออังคารจะมีความชัดเจน ส่วนไทม์ไลน์การเลือกตั้งสำนักงาน กกต.ก็เตรียมไว้แล้ว ส่วนวันเลือกตั้งเป็นไปได้ที่จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 8ก.พ.69 เหมือนที่สื่อคาดการณ์
เมื่อถามว่าสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชา อาจทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนดมีการเตรียมการอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า เราก็คาดการณ์ไว้ และได้มีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา แต่การจัดการเลือกตั้งต้องจัดพร้อมกันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะทำเต็มที่ และยังเชื่อว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้
ส่วนเรื่องการทำประชามติจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งหรือไม่ ต้องรอ ครม.ก่อน ทราบว่าทางครม.จะส่งผู้แทนมาพบกกต. ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับอำนาจครม. รักษาการ ซึ่งเห็นว่าครม.รักษาการมีอำนาจในการจัดออกเสียงประชามติได้ และมีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณ ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว และได้ปฏิบัติกันมาตลอดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ และเมื่อขอมาเราจะดูอย่างละเอียดเพราะเป็นในรูปของคณะกรรมการ โครงการต่างๆที่ขอมาก็ต้องนำมาดู
นายณรงค์ยังยืนยันคิดเรื่องความเป็นกลางในการทำงาน แม้องค์กรจะถูกต้องขอสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มสีน้ำเงิน ซึ่งการจัดการเลือกตั้งเรารู้อยู่แล้วต้องอาศัยความเป็นกลาง เราเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องอาศัยกติกาและความเป็นกลาง และเรามีความพร้อม โดยไทม์ไลน์จัดการเลือกตั้งยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่ารู้สึกกดดันกับการทำงานหรือไม่เพราะเข้ามาในช่วงที่ประชาชนมีความคาดหวัง นายณรงค์กล่าวว่า "ไม่กดดันครับ เพราะเป็นหน้าที่ และจะจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุด"