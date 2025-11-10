กกต.นัดเลือกปธ.ใหม่ 18 พ.ย.ลุ้น "สิทธิโชติ-ณรงค์" ก่อนส่งชื่อวุฒิฯนำขึ้นทูลเกล้าพร้อม 2 ว่าที่กกต.

กกต.นัด 18 พ.ย. ประชุมเลือกประธานคนใหม่ ก่อนส่งชื่อให้ปธ.วุฒิสภานำขึ้นทูลเกล้าพร้อม 2 ว่าที่กกต. ลุ้น "สิทธิโชติ-ณรงค์" ชิงเก้าอี้
วันนี้(10พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต ขอให้สำนักงานกกต.พิจารณาดำเนินการจัดให้นายอนันต์ ฃสุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ รักร้อย ว่าที่กกต. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาและได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ ตามที่มาตรา 13 ประกอบ มาตรา 10(20) (21) (22) และ (23) พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.กำหนดแล้ว ได้ประชุมร่วมกับกกต.5 คนที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกกต. แทนนายอิทธิพรบุญประคอง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ก่อนที่จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ให้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งในคราวเดียวกันนั้น มีรายงานว่าวันนี้กกต.ได้เห็นชอบตามที่สำนักงานฯเสนอว่าได้มีการประสานกับ 2ว่าที่กกต.ใหม่และกกต.ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันแล้ว โดยพร้อมที่จะมีการประชุมร่วมกันในวันอังคารที่ 18พ.ย.นี้ เวลา13.00น.
อย่างไรก็ตามในส่วนของแคนดิเดตตำแหน่งประธานกกต.ขณะนี้พบว่านายสิทธิโชติ อินทรโชติ กกต.ปัจจุบัน ได้มีการพูดคุยและแสดงความพร้อมที่จะเสนอตัวดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย 1 ใน 2 ว่าที่ กกต.ใหม่ซึ่งสนใจที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ก็ได้รับสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากทางสว.สีน้ำเงิน
ทั้งนี้นายสิทธิโชติ ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกกต.เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา และได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 222 (2)
ส่วนนายณรงค์ รักร้อย ก่อนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกกต.เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และก่อนหน้านั้นในช่วงปี 2561 -2564 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และถูกระบุว่ามีความสนิทสนมกับนายชาดาและนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์