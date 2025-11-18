ที่ประชุม กกต.เคาะ "ณรงค์ กลั่นวารินทร์" เป็น ปธ.กกต.คนใหม่

ที่ประชุมกกต.เลือก "ณรงค์ กลั่นวารินทร์" นั่งปธ.กกต.คนใหม่ แจงวุฒิสภาให้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า รวมถึง "อนันต์-ณรงค์" เป็นกกต.ใหม่
วันนี้(18พ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการจัด ประชุมกรรมการการเลือกตั้งที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งซึ่งประกอบไปด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ร่วมกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ รักร้อย ว่าที่กกต. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาและได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ ตามที่มาตรา 13 ประกอบ มาตรา 10(20) (21) (22) และ (23) พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.กำหนดแล้ว เพื่อให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกกต. แทนนายอิทธิพร บุญประคอง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
โดยการประชุมเริ่มต้นในเวลา 13:30 น และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ ก็เสร็จสิ้น ซึ่งมีรายงานว่า นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ได้รับเสียงสนับสนุน4ต่อ3ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกกต.คนใหม่ โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานฯจะได้แจ้งผลการคัดเลือกกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาให้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายอนันต์และนายณรงค์ รักร้อย เป็นกกต.และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นประธานกกต.ในคราวเดียวกัน
สำหรับนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ อายุ65 ปี เป็นกกต.ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาดำรงตำแหน่งแทนนายปกรณ์ มหรรณพโดยเข้าดำรงตำแหน่งกกต.เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 68 ก่อนการดำรงตำแหน่งกกตเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา( 1ต.ค.66 - 68)
ผู้พิพากษาศาลฎีกา (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.64)
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(1ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (1 ต.ค.59- 30 ก.ย.61)