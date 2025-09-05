“ณรงค์ กลั่นวารินทร์” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กกต.ใหม่

วันนี้ ( 5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
ในพิธีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง