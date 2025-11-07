เลขาวุฒิฯส่งหนังสือเร่งเลือกปธ.กกต.ใหม่แทน "อิทธิพร" หลัง "อนันต์-ณรงค์" พร้อมทำหน้าที่ เปิด 3 ชื่อชิง

เลขาวุฒิฯส่งหนังสือถึง "แสวง" เร่งจัดประชุมเลือกปธ.กกต.ใหม่แทน "อิทธิพร" หลัง "อนันต์-ณรงค์" พร้อมทำหน้าที่ เปิด 3 ชื่อชิงเก้าอี้ คาดประชุมสัปดาห์หน้า
วันนี้ (7พ.ย.) มีรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดย นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ได้มีหนังสือที่สว 0008/5806 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเรื่องการเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุว่าเนื่องจากวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 8 (1) ประกอบมาตรา 12 วรรคเจ็ด พ.ร.ป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 จำนวน 2 คน คือนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ แทนนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. และนายณรงค์ รักร้อย แทนนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ซึ่งทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ โดย
นายอนันต์ และนายณรงค์ได้แสดงหลักฐาน ต่อประธานวุฒิสภาว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 13 ประกอบ มาตรา 10(20) (21) (22) และ (23) ของกฎหมายเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้สำนักงานกกต. พิจารณาดำเนินการจัดให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ รักร้อย ประชุมร่วมกับกกต.ที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกกต. แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ให้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งในคราวเดียวกัน ซึ่งคาดว่าทางสำนักงานกกต.จะจัดให้มีการประชุมในช่วงสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้กกต.ที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งในปัจจุบันประกอบด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ซึ่งขณะมีรายงานว่านายชาย และนายสิทธิโชติ ได้มีการพูดคุยและแสดงความพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นประธานกกต.คนใหม่
ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย 1 ใน 2 ว่าที่ กกต.ใหม่ก็สนใจที่จะดำรงตำแหน่งนี้
อย่างไรก็ตามในวันที่ 4 ธ.ค. 68 นายเลิศวิโรจน์ และนายฐิติเชฏฐ์ จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหาอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาหลังปิดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา