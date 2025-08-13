กกต.ยันเร่งพิจารณาคดีฮั้ว สว.ชี้ข่าวใช้เวลา 8 เดือนคลาดเคลื่อน ของจริงคาดเสร็จเร็วกว่ากำหนด

กกต.ยันเร่งพิจารณาคดีฮั้ว สว.ชี้ข่าวใช้เวลา 8 เดือน คลาดเคลื่อน ระบุ ปธ.กกต.แค่อธิบายขั้นตอนตาม กม. ของจริงคาดเสร็จเร็วกว่ากำหนด ย้ำก่อนวินิจฉัยต้องปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันใด
วันนี้(13ส.ค.)สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ประธาน กกต. ระบุว่าใช้เวลาราว 8 เดือน ในการพิจารณาคดี ทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนยืนยันว่าเป็นเพียงการอธิบายขั้นตอนและกรอบเวลา ตามประกาศกกต.เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 เท่านั้น ไม่ใช่ระยะเวลาที่ต้องใช้จริงโดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และได้ชี้แจงขั้นตอนเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ตามกฎหมายของ กกต. เพียงเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เวลาในทุกขั้นตอนจนถึงระยะเวลา 8 เดือน ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้กล่าวถึง โดยสำนักงานกกต.ได้ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจาก สำนวนนี้มีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากจึงอาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
และในขณะนี้ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในขั้นตอนที่ 2 และเป็นไป ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ชั้นที่ 1 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เมื่อได้รับสำนวนแล้วให้ดำเนินการสืบสวน หรือไต่สวนและจัดทำความเห็น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดส่งสำนวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) โดยเร็ว
ชั้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ได้รับสำนวนแล้วให้พนักงานสืบสวน และไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการวิเคราะห์สำนวนและจัดทำความเห็นเสนอผ่านผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนัก และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย)
ชั้นที่ 3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้พิจารณาแล้วจะทำความเห็น และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอสำนวน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ชั้นที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับสำนวน จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ต้องพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการโดยเร็ว
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการ ยุติธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 มีขั้นตอนการวิเคราะห์สำนวนและเสนอความเห็น โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ฯ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน และขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
สำนักงานกกต.ยังย้ำด้วยว่า การพิจารณาดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันใด ๆ และหากมีเหตุจำเป็นอันสมควร สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมขอให้ประชาชน รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลและองค์กร