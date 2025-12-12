“เอกนิติ” ให้รอฟัง “บวรศักดิ์-กกต.“ แนวทางขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจ-เจรจาภาษีสหรัฐฯ หลังยุบสภา ไม่ตอบสมัครเข้า ภท. หรือยัง
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจหลังประกาศยุบสภาว่า เดี๋ยวต้องรอฟัง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะว่าอย่างไร
เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต้องหยุดใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ต้องรอฟังนายบวรศักดิ์ และต้องคุยกับ กกต.
ส่วนการเจรจาภาษีและการค้าสหรัฐฯ จะเป็นอย่างไรหลังจากนี้รองนายกฯ กล่าวว่า เช่นเดียวกันต้องรอฟังหมดเลย
เมื่อถามว่านายกฯ ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษแล้วหรือยัง นายเอกนิติ กล่าวว่า ยัง
เมื่อถามว่า ถึงขณะนี้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ นายเอกนิติ ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถาม