รมว.คลังเผยถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรกพรุ่งนี้ เน้นแนวทางขับเคลื่อน 4 เดือน อุบตั้ง 'ศุภจี' นั่งหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐฯ

"เอกนิติ" เผยถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก 15 ต.ค. เน้นแนวทางขับเคลื่อน ศก.รัฐบาล 4 เดือน อุบจ่อตั้ง 'ศุภจี' นั่งหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐฯ
วันที่ 14 ต.ค.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงวาระการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 15 ตุลาคม นัดแรก ว่า เป็นวาระเพื่อให้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีระยะเวลาเพราะมีระยะเวลา
เมื่อถามถึงกระแสข่าวการประชุม ครม.เศรษฐกิจ จะมีการตั้ง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นหัวหน้าทีมเจรจากรณีภาษีและการค้าสหรัฐอเมริกา เลยหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ยังไม่มีเรื่องนี้
เมื่อถามย้ำว่า จะชงชื่อหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐฯ และยังใช้กรอบเดิมที่ใช้เจรจาก่อนหน้านี้หรือไม่ นายเอกนิติ ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเข้าห้องประชุม ครม.ทันที
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นางศุภจี เปิดเผยว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจ นัดแรกกระทรวงพาณิชย์ จะมีการพูดคุยใน 2 เรื่อง คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯและเรื่องเจรจา FTA ในการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ