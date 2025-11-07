“เอกนิติ” เผยนายกฯ สั่งศึกษาคนละครึ่งพลัสเฟส 2 โยน “อนุทิน” ตอบยุบสภาฯ ก่อนกำหนดโครงการล่มหรือไม่
วันที่ 7 พ.ย.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวไว้ว่าจะมีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันก่อนยุบสภาฯ ว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังให้ศึกษาอยู่
เมื่อถามว่าหากมีการประกาศยุบสภาฯ ก่อนไทม์ไลน์เดิม จะกระทบกับการอนุมัติโครงการหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ถามนายกรัฐมนตรี