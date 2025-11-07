xs
“เอกนิติ”​ เผย​นายกฯ สั่งศึกษาคนละครึ่งพลัสเฟส​ 2 ให้ทันก่อนยุบสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอกนิติ”​ เผย​นายกฯ สั่งศึกษาคนละครึ่งพลัสเฟส​ 2 โยน​ “อนุทิน”​ ตอบยุบสภา​ฯ ก่อนกำหนด​โครงการล่มหรือไม่​

วันที่ 7 พ.ย.นายเอกนิติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวไว้ว่าจะมีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส​ 2 ช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันก่อนยุบสภาฯ​ ว่า​ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังให้ศึกษาอยู่

เมื่อถามว่าหากมีการประกาศยุบสภาฯ ก่อนไทม์ไลน์เดิม จะกระทบกับการอนุมัติโครงการหรือไม่ นายเอกนิติ​ กล่าวว่า​ เรื่องนี้ขอให้ถามนายกรัฐมนตรี

