สภาวุ่น เร่งถกคำถามประชามติ ก่อน พ.ร.ฎ.ยุบสภา ลงประกาศราชกิจจาฯ ทำ สส.หมดสภาพ

สภา 329 ต่อ 302 หนุนคงเกณฑ์ สว. 1 ใน 3 ทำร่างแก้ไข รธน.สะเทือนหลักการ “จุลพันธ์” โยงโพสต์นายกฯ เท่ากับประกาศยุบสภา ขอเช็กอำนาจสมาชิก วิปฝ่ายค้าน ชี้ ถกต่อไปก็ไร้ประโยชน์ ชงญัตติด่วนให้สภามีมติตั้งคำถามทำประชามติก่อนราชกิจจายุบสภาออกมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ.… ในมาตรา 256/28 ว่าด้วยเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญ ได้เกิดเหตุวุ่นขึ้นหลังจากการลงมติรอบแรกมีคะแนนห่างกันไม่ถึง 30 เสียง ทำให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกรัฐสภา เสนอให้มีการนับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ
หลังจากใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงได้คะแนนครบถ้วน ผลปรากฏว่า 329 ต่อ 302 เสียง เห็นด้วยกับการสงวนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ให้คงเกณฑ์ สว. 1 ใน 3 ในการพิจารณาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีงดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งผลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหลักการสำคัญของร่าง จนที่ประชุมต้องหารือว่า กมธ. ควรถอนร่างกลับไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลมติหรือไม่
ระหว่างการหารือ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกหารือว่า ตนได้อ่านการโพสต์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุถึงการคืนอำนาจให้ประชาชน เป็นสัญญาณชัดเจนว่า อาจเป็นคำประกาศยุบสภา จึงขอให้ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาตรวจสอบสถานะอำนาจหน้าที่ของสมาชิก ว่า “สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่” พร้อมย้ำว่า สมาชิกพรรคพร้อมลงสนามเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินอีกครั้ง
ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวว่า เรื่องยุบสภาเป็นอำนาจของรัฐบาล ส่วนสภายังคงต้องทำหน้าที่ตามกฎหมาย และให้เลื่อนการพิจารณาไปยังการประชุมครั้งต่อไป
ขณะที่ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า ขณะนี้ “ชัดเจนแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้ยื่นยุบสภา” และมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในวันถัดไป แม้วันนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่สมาชิกยังมีอำนาจเต็มตามกฎหมาย ทว่า การพิจารณามาตราใดๆ ต่อจากนี้ไม่มีประโยชน์แล้ว
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ก่อนที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาจะมีผล สิ่งที่สภายังทำได้ คือ ลงมติคำถามประชามติครั้งแรก เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอน จึงเสนอให้เลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวออกไป ซึ่งมีสมาชิกให้การรับรอง
ประธานรัฐสภา กล่าวเพิ่มเติมก่อนลงมติว่า การเลื่อนวาระเป็นเพียงการเลื่อนไปประชุมครั้งต่อไป ไม่ใช่การถอนร่าง พร้อมย้ำว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่า คำถามประชามติครั้งแรกต้องมาจากที่ประชุมรัฐสภา หากสภาถูกยุบก่อนลงมติ ก็จะไม่สามารถตั้งคำถามได้ และหากดำเนินการหลังการเลือกตั้ง จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับญัตติของนายปกรณ์วุฒิ จากนั้นได้ให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นคำถามที่จะนำไปทำประชามติ