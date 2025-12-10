สภาโหวตเห็นชอบสูตร "20 หยิบ 1" เลือกผู้ร่าง รธน."ไอติม" ชี้ป้องกันผูกขาด-สูตรอื่นถูกกินรวบมากกว่า จ่อใช้เป็นแคมเปญหาเสียง

มติรัฐสภาโหวตเห็นชอบ สูตร 20 หยิบ 1 เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ “พริษฐ์” แจงป้องกันการผูกขาดเสียงข้างมาก สูตรอื่นถูกกินรวบมากกว่า ปชน.จ่อใช้เป็นนโยบายรณรงค์ตอนหาเสียงเลือกตั้ง
วันที่ 10 ธ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง โดยได้เข้าสู่ร่างมาตราสำคัญ ว่าด้วยวิธีการได้มาของกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้รัฐสภาคัดเลือก ด้วยสูตร 20 หยิบ 1 ที่ให้สมาชิกรัฐสภารวมกลุ่มกันกลุ่มละ 20 คนเลือก กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ 1 คนเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งการเสนอดังกล่าวจะถือว่าได้รับเลือกโดยไม่มีการลงมติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างงมาตราดังกล่าว กมธ.เสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพราะมองว่าที่มาดังกล่าวตามมติของกมธ.เสียงข้างมาก ไม่สามารถป้องกันการครอบงำ หรือจัดตั้งได้ โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะ กมธ. เสียงข้างน้อย อภิปรายว่าข้อกำหนดให้กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญมาจากรัฐสภาคัดเลือก และกำหนดให้สมาชิกรัฐสภารวมกลุ่มเลือกนั้น ตนมองว่าเป็นเนื้อหาที่ขัดหรือแย้ง เนื่องจากกำหนดว่ารัฐสภาคัดเลือกดังนั้นต้องเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพราะข้อกำหนดให้สมาชิกรัฐสภารวมกลุ่ม 20 คนเลือกนั้นเป็นสถานะของสมาชิกไม่ใช่ฐานะรัฐสภา
นพ.ชลน่าน อภิปรายต่อว่าดังนั้นตนขอเสนอว่า เมื่อรัฐสภาได้รายชื่อผู้สมัครเป็นกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องให้รัฐสภาออกเสียงลงคะแนน เป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง และจำนวนดังกล่าวต้องมีสมาชิกรัฐสภาที่มีสถานะเป็นฝ่ายค้านเห็นชอบ 20% ของจำนวนฝ่ายค้านที่มีอยู่ และได้เสียงเห็นชอบสว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ 40 คน โดยใช้วิธีการขานชื่อลงคะแนนไปทั้ง 35 คน เพื่อป้องกันการครอบงำ ชี้นำ และจัดตั้งของสีใดสีหนึ่งได้ เพราะต้องได้ความเห็นร่วมจากฝ่ายค้านและสว. ซึ่งวิธีนี้จะตัดปัญหา สูตร 20 หยิบ 1 ที่มีปัญหาการจัดตั้งและครอบงำ
ขณะที่นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน ฐานะกมธ. อภิปรายว่าสูตร 20 หยิบ 1 นั้น เป็นประเด็นที่สะท้อนการกำหนดสัดส่วนตามความหลากหลายของสมาชิกรัฐสภา แม้มี 20 คน เป็นเสียงส่วนน้อยยังสามารถได้คนร่างรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้นตอนเลือกตั้งสามารถนำนโยบายไปขายได้ว่า เลือกพรรคไหนจะได้รัฐธรรมนูญแบบใด
“ถือเป็นความรับผิดรับชอบทางการเทือง ในเลือกตั้งสามารถนำเสนอนโยบายว่าจะแก้กติกาการอยู่ร่วมกันอย่างไร และผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำพันธสัญญากับประชาชนและเมื่อกลับมารัฐสภาต้องโหวตเห็นชอบก่อนทำประชามติ มีหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันการผูกขาด และมีหลายขั้นตอนรับผิดชอบทางการเมือง” นายภัณฑิล กล่าว
ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะกมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่าสูตร 20 หยิบ 1 ไม่ได้เสนอมาแทนที่คูหาให้ประชาชนเลือกผู้ร่าง แต่ป้องกันการผูกขาด กินรวบ โดยสีใดสีหนึ่งได้ ไม่ว่าจะมีคูหาเลือกตั้งผู้ร่างหรือไม่ และแม้สูตร20 หยิบ 1 อาจจะทำให้กลุ่มใดมีเสียงข้างมากในรัฐสภากลายเป็นมีเสียงข้างมากร่างเช่นกัน หากใช้ร่างอื่นที่เสนอ ทั้งเกณฑ์เสียงข้างมาก หรือเกณฑ์สูตรผสม กลุ่มใดก็ตามที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาจะทำให้เกิดการผูกขาดกินรวบได้มากขึ้น ไม่ใช่น้อยกว่าสูตร 20 หยิบ 1 ทั้งนี้เจตนาของนพ.ชลน่าน ตรงกันคือป้องกันการกินรวบและผูกขาด แต่ตีความคำว่ารัฐสภาคัดเลือกแตกต่างไป ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนให้รัฐสภาลงมติรับรองรายชื่อที่มาการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ดีประเด็นดังกล่าวอาจมองต่างกัน หรือคิดว่าเป็นประเด็นที่จะรณรงค์กับสังงคมให้มีความรับผิดรับชอบทางการเมืองของรัฐสภาว่าแต่ละกลุ่มนั้นเสนอกมธ.ที่หลากหลาย หรือเหมาะสมหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ได้อภิปรายแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ลงมติ โดยเสียงข้างมากเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ.เสียงข้างมาก เห็นชอบกับประเด็นที่มาของกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญด้วยสูตร 20 หยิบ 1