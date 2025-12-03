“นิกร” ชี้ ครม.คลอดคำถามประชามติทำ รธน.ใหม่ ไม่ได้ ต้องรอขอมติจากรัฐสภา

“นิกร” ชี้ ครม.ไม่มีอำนาจตั้งคำถามสำหรับการทำประชามติเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องรอขอมติจากรัฐสภาเท่านั้น
วันที่ 3 ธ.ค.นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการทำประชามติสอบถามประชาชนต่อการเห็นควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 กำหนดให้กระบวนการออกเสียงประชามตินั้นถูกริเริ่มจากรัฐสภา ดังนั้นกรณีที่มีข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เร่งรัดตั้งคำถามประชามตินั้น ตนมองว่าไม่สามารถทำได้ และจำเป็นต้องรอให้มีมติจากรัฐสภาก่อน และตามกระบวนการในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เมื่อรัฐสภามีมติและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ต้องให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงตามวันที่กำหนดตามที่ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 60 วันและไม่ช้ากว่า 150 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภา
“ดังนั้นจำเป็นต้องรอให้รัฐสภาเปิดสมัยประชุมเสียก่อนจึงจะดำเนินการดังกล่าวไปตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาและ ครม.จะต้องร่วมกันพิจารณากันเองว่าจะรอออกมติพร้อมกับคำถามที่ 2 ตอนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 แล้วเสร็จช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่อย่างไร” นายนิกร กล่าว
นายนิกร กล่าวต่อว่าสำหรับกระบวนการของรัฐสภานั้น อาจดำเนินการโดยให้รัฐสภาเสนอญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา โดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า 10 คนตามข้อบังคับ ซึ่งเป็นญัตติที่ต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ว่าประชาชนจะเห็นสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่