‘ศิโรจน์’ แจงถกร่าง รธน.วาระสอง 10-11 ธ.ค.ไม่มีกรอบเวลา ‘วันนอร์’ เปิดทางอภิปรายเต็มที่

เลขาธิการสภาผู้แทนฯ เผยถกร่างแก้ รธน.วาระสอง 10-11 ธ.ค. นี้ไม่กำหนดกรอบเวลา อ้าง ‘วันนอร์’ อยากให้อภิปรายเต็มที่ บอกลงมติวาระสาม ช่วง 29 ธ.ค. หรือ 5-6 ม.ค.69 เลย
นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเปิดร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ตอนนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช.... รัฐสภา ได้ส่งร่างรายงานกลับมาแล้ว ซึ่งขณะนี้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กำลังพิจารณาว่าจะอนุญาต และจะมีการประชุมในวันที่ 10-11 ธันวาคม ในเวลา 09.00 น. ส่วนจะมีการประชุมวิป 3 ฝ่ายหรือไม่ อย่างไรนั้น ตนเคยเรียนกับประธานรัฐสภาไว้แล้ว ซึ่งท่านแจ้งว่าการประชุมวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาทีละมาตรา ที่มี กมธ.ฯ ขอสงวนความเห็น หรือมีสมาชิกขอแปรญัตติ การที่จะไปกำหนดเวลาดูแล้วคงไม่เหมาะสม จึงอยากให้เป็นสิทธิ์ของผู้ที่สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติให้ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ ส่วนในรายละเอียดขอให้วิปฝ่ายค้าน วิปรัฐบาล และวิปวุฒิสภา ลองไปพูดคุยกันว่าจะมีการอภิปรายกี่คน เวลาฝ่ายละเท่าไหร่
เมื่อถามว่า เวลาที่ใช้เวลา 2 วันจะเพียงพอหรือไม่หรือจะต้องเพิ่มวันที่ 12 ธันวาคมด้วย นายศิโรจน์ กล่าวว่า เราจะเริ่มเปิดประชุมในเวลา 09.00 น. ส่วนจะปิดกี่โมงนั้น ประธานรัฐสภาไม่ได้ขัดข้อง ขึ้นอยู่กับวิปทั้ง 3 ฝ่ายจะไปพูดคุยตกลงกัน หากทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับรัฐธรรมนูญ ท่านก็ไม่ขัดข้องว่าจะต้องปิดประชุมกี่โมง
เมื่อถามว่า ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าหากพิจารณาวาระ 2 เสร็จ ต้องทิ้งระยะเวลาไว้ 15 วัน คาดว่าจะพิจารณาในวาระ 3 ได้วันที่เท่าไหร่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า เราต้องดูก่อนว่าจะพิจารณาวาระ 2 เสร็จในวันไหน หากเสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 ธันวาคม ต้องรอไว้ 15 วัน คือวันที่ 26 ธันวาคม แต่ต้องรอพ้นกำหนด 15 วันก่อน ซึ่งวันแรกที่จะสามารถพิจารณาได้เร็วที่สุดคือวันที่ 29 ธันวาคม แต่ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของสมาชิกด้วย เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคมจะเป็นวันสิ้นปี ซึ่งท่านประธานไม่ได้ขัดข้องว่าจะต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ในวันที่ 29 ธันวาคมเลย ท่านก็พร้อม หรือจะเป็นช่วงหลังปีใหม่วันที่ 5-6 มกราคม ท่านก็พร้อม ย้ำว่า อยู่ที่ความต้องการของวิป ซึ่งวิปทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องไปคุยกันว่า จะพิจารณาวาระ 3 วันที่เท่าไหร่
เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนี้อาจทำให้การทำประชามติไม่ทันกับการเลือกตั้งหรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า ต้องดูในรายละเอียดว่า จำนวนวันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำประชามติจะเป็นวันไหน เราต้องดูความพร้อมตรงนี้ แต่ประธานรัฐสภาเปิดโอกาสให้เต็มที่ จะพร้อมประชุมวันไหนท่านก็ยินดี