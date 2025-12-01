ก.ล.ต. ปลดล็อก ‘ศูนย์เทรด’ ลิสต์เหรียญตัวเองได้ ดีเดย์ 1 ธ.ค. 68 งัดกฎเหล็กสกัด ‘Insider’ เข้มข้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับทัพกฎเกณฑ์ครั้งใหญ่ รับบริบทตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนทิศ ไฟเขียวให้ “ศูนย์ซื้อขายฯ” สามารถนำเหรียญที่ออกเองหรือกลุ่มทุนที่เกี่ยวโยงขึ้นกระดานเทรดได้ ภายใต้เงื่อนไขเพื่อใช้ประโยชน์ธุรกรรมบล็อกเชน พร้อมงัดมาตรการ “ยาแรง” สั่งเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ e-reporting หวังใช้ Smart Detection กวาดล้างขบวนการอินไซเดอร์ (Insider Trading) เพื่อยกระดับความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ลงทุน เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค. นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งสำคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rules) เพื่อให้สอดรับกับพลวัตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation) และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ (Ecosystem) ควบคู่ไปกับการวางกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่รัดกุม โดยประกาศฉบับใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
การขยับตัวของ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากความต้องการให้กระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทการใช้งานจริง โดยยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปั่นราคา (Market Manipulation) ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ยกระดับกฎเกณฑ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2568 โดยเสียงส่วนใหญ่ขานรับหลักการดังกล่าว นำมาสู่การออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่มีสาระสำคัญ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้:
1. ไฟเขียว ‘Exchange Token’ เพื่อธุรกรรมบล็อกเชน
ก.ล.ต. เปิดทางให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ (Ready-to-use Utility Token) หรือ คริปโทเคอร์เรนซีที่มีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายฯ เอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายฯ มาให้บริการซื้อขายบนกระดานได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ “ใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน” (Blockchain Transactions) เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเดิมและเอื้อให้เกิดการใช้งานจริงในระบบนิเวศ
2. สังคายนาระบบตรวจสอบ งัด ‘Smart Detection’ จับอินไซเดอร์
เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก.ล.ต. ได้กำหนดมาตรการเข้มงวด โดยสั่งให้ศูนย์ซื้อขายฯ ต้องเปิดเผยรายชื่อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล” ผ่านระบบการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-reporting) ของ ก.ล.ต.
มาตรการนี้ครอบคลุมโทเคนดิจิทัลทุกประเภทที่ผู้ออกเหรียญนำมาลิสต์บนกระดานเทรดของตนเอง เพื่อให้ ก.ล.ต. มีฐานข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือ Insider Trading โดยจะสอดประสานกับแนวทางการใช้เทคโนโลยี Smart Detection ในการตรวจสอบแบบ Off-site monitoring เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ
ขีดเส้นตาย 90 วัน สำหรับเหรียญเก่า
ทั้งนี้ สำหรับกรณีของโทเคนดิจิทัลที่มีการให้บริการอยู่บนศูนย์ซื้อขายฯ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ก.ล.ต. ได้กำหนดบทเฉพาะกาลให้เวลาศูนย์ซื้อขายฯ ดำเนินการแจ้งให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ที่มีการนำเหรียญตนเองมาเทรด) ต้องเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อศูนย์ซื้อขายฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ