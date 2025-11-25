"หมอเปรม" สังหรณ์ใจ แก้ รธน.ส่อล่มก่อนวาระสาม หลังมีประเด็นขัดแย้ง สวนทาง กมธ.เสียงข้างมาก

"สว.เปรมศักดิ์" สังหรณ์ใจ แก้ รธน.ถกเดือดวาระสอง ส่อล่มก่อนวาระสาม หลังมีประเด็นขัดแย้ง สวนทางกับ กมธ.แก้ รธน.เสียงข้างมาก
วันที่ 25 พ.ย.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ต่อการพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งในวันนี้ (25 พ.ย.) จะพิจารณาเนื้อหาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเชิญผู้แปรญัตติเข้าชี้แจงต่อไป ว่า เนื้อหาพอไปได้ แต่จะไปได้แบบสมบูรณ์แบบที่ตั้งธงกันไว้ หรือไปแบบไม่มีอะไรชัดเจน แต่ไปตายเอาดาบหนน้าต้องรอดูอีกครั้ง เพราะตนนั่งประชุมในกมธ. เห็นข้อขัดแย้งที่ไปในคนละทาง ทั้งนี้ กมธ. คงยืนยันในประเด็นที่โหวตไปแล้ว ส่วนคนที่เห็นตรงข้ามต้องสงวนความเห็นเพื่อนำพิจารณาในวาระสอง ซึ่งเตรียมเข้าประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ช่วง 8-11 ธ.ค. นี้ เพื่อหาความชอบธรรมในการอภิปรายและใช้การลงมติตัดสิน
“ขณะนี้ข้อสรุปของ กมธ. สวนทางกับคนแปรญัตติจำนวนมาก จึงเชื่อว่าจะทำให้การประชุมวาระสองนั้นยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งในแนวโน้มของการลงมติของ สว. นั้น ผมเป็นห่วงว่าเมื่อถึงงที่สุดแล้ว สว. จะลงคะแนนให้ไม่ผ่านตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเมื่อหลังจากพิจารณาวาระสองแล้วต้องพักไว้ 15 วัน ซึ่งเป็นห้วงอันตราย และผมสังหรณ์ใจให้อยากให้เป็นแบบนั้น แต่มีร่องรอย ไม่อยากให้ล่มก่อนวาระสาม เพราะจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ไม่ได้ ต้องใช้การรัฐประหาร” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่าในที่ประชุม กมธ.จะพบการเห็นไปในทางเดียวกันระหว่าง กมธ.ของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และ กลุ่มสว.เสียงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ และมีเพียงกมธ.ของพรรคเพื่อไทยที่เห็นต่างง ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาวาระสอง ต้องสู้กันอย่างที่น่ากังวลวว่าจะมีข้อยุติในวาระสามได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อผ่านวาระสอง ต้องรอ 15 วัน ต้องจับตาการเคลื่อนไหวทางความคิด ซึ่งมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะล่มกลางคัน ส่วนตัวอยากให้ผ่านไปได้ เพื่อให้นำไปสู่การตั้งคำถามประชามติในประเด็นที่สอง
เมื่อถามว่ามีประเด็นใดที่ส่อว่า สว. อาจไม่ให้ความเห็นชอบ นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า เช่น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้ง 35 คน รวมถึงเกณฑ์การออกเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญทำเสร็จ ที่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้เกณฑ์ สว. เห็นชอบ 1 ใน 3 ด้วยหรือไม่เป็นต้น