“วันนอร์” หวัง กมธ.แก้ รธน.พิจารณาเสร็จใน พ.ย.นี้ เพื่อขอเปิดวิสามัญถกวาระ 2

“วันนอร์” หวัง กมธ.แก้ รธน.พิจารณาเสร็จภายใน พ.ย.นี้ เพื่อขอเปิดสภาวิสามัญในวาระ 2 บอก ปัญหาผู้ช่วยสส.ต้องมีคนร้องจึงจะตรวจสอบได้
วันนี้ (7 พ.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสัญญาณการขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ ว่า ยังไม่ได้รับสัญญาณจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ มีพูดคุยกันกับคณะกรรมาธิการ ที่ไปดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าอาจจะต้องขอให้สภาเปิดประชุมวิสามัญก่อนที่จะเปิดประชุมสามัญในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพิจารณาในวาระ 2 ก่อนเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อแตกต่างจากกฎหมายอื่นเมื่อพิจารณาเสร็จในวาระ 2 ตามมาตราแล้ว ก็ต้องเว้นระยะไว้ 15 วันก่อนที่จะลงมติในวาระ 3 เพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการจึงอยากให้การประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 2 ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งสภาก็มีความพร้อมบรรจุระเบียบว่าระขึ้นอยู่กับกรรมาธิการจะประชุมเสร็จวันที่เท่าไหร่ และคงจะมาขอให้สภาส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ทั้งนี้อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอยากให้กรรมาธิการทุกคน เข้าประชุมและให้ความเห็นประนีประนอมในข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อสามารถที่จะประชุมในวาระที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อย และผ่านในวาระ 3 เพื่อจะไปทำประชามติตามที่รัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการแก้ไขใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว และควรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้นเดือนธันวาคมก่อนประชุมสามัญควรจะขอให้เปิดวิสามัญได้แล้ว
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวถึงการตรวจสอบประเด็นผู้ช่วย สส.ที่ขณะนี้มีการออกมาแฉกันไปกันมาขณะนี้ ว่า ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ การแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วย สส. ถ้ามีคนร้องมาว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องทางสภาก็ต้องมีการตรวจสอบไม่เช่นนั้นอาจจะมีความผิดเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่จะปิดอย่างไรก็ต้องว่ากันอีกครั้ง เพราะข้อบังคับและกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาก่อนเพื่อที่จะได้มีข้อมูล ทางสภาก็จะให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบว่าขอร้องนั้นเป็นจริงหรือไม่ เพราะการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วย สส.สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี