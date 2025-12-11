ป่วน! ปชน.ไม่รับผลโหวต 312 เสียงคงเกณฑ์ ส.ว. 1 ใน 3 ขอนับใหม่ขานชื่อ โต้ภท.ข้อตกลงไม่ใช่ฟื้นอำนาจยับยั้งกระบวนการ

“จาตุรนต์” จี้ยืนหลักการยกเลิกเกณฑ์ ส.ว. 1 ใน 3 หวั่นร่างรธน.ใหม่ล้มทั้งฉบับ ชี้ระบบปัจจุบันเอื้อ “พวกน้อยลากไป” 134 เสียงขวาง 500 เสียงปชช. “เท้ง” โต้ภท.ข้อตกลงคือโน้มน้าวสว. ไม่ใช่ฟื้นอำนาจยับยั้งกระบวนการ ป่วนไม่รับผลโหวต 312 เสียงคงเกณฑ์ ส.ว. 1 ใน 3 เสนอนับใหม่ขานชื่อ
วันนี้ (11ธ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกรัฐสภา ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภากรณีการตัดเกณฑ์ สว.1ใน3 ในการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนุญ ในมาตรา 256/28 ว่า การที่มีข้อเสนอให้ ผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อหวังให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านในอีก 15 วันข้างหน้า อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ร่างฉบับนี้ไม่สามารถเดินหน้าได้จริง แม้ผ่อนให้วันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจว่าภายหลังจะผ่านวาระสาม เพราะเงื่อนไขเชิงหลักการยังเปิดช่องให้ถูกคว่ำร่างได้อีก
ส่วนที่มีผู้อภิปรายพยายามทำให้เข้าใจว่ากรรมาธิการต้องการแก้กติกา รายมาตรา ของมาตรา 256 เพื่อยกเลิกเสียง ส.ว. หนึ่งในสาม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด โดยย้ำว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เคยเสนอให้ลดเกณฑ์ ส.ว. จากหนึ่งในสาม เหลือหนึ่งในห้าได้ถูกถอนออกไปแล้ว ดังนั้น รัฐสภาไม่ได้กำลังแก้กติกาการแก้ไขรายมาตรา แต่กำลังวางกติกาใหม่เพื่อเปิดทางสู่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
นายจาตุรนต์กล่าวว่าเงื่อนไขปัจจุบันที่ต้องใช้เสียง ส.ว. หนึ่งในสาม หรือ 67 เสียงในทางปฏิบัติไม่ใช่ตัวตัดสินจริง แต่คือกลุ่มที่รวม ส.ว. ได้ 134 เสียงขึ้นไปต่างหากที่สามารถขวางทุกอย่างของรัฐธรรมนูญได้ แม้จะเป็นเพียง 19% ของ 700 เสียง แต่กลับสามารถยับยั้งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่มีผู้แทนกว่า 500 คนได้ ถือเป็นความวิปริตของระบบ ที่เปิดทางให้เสียงข้างน้อยเพียงหยิบมือมีอำนาจเหนือเสียงประชาชนทั้งประเทศ
นายจาตุรนต์ชี้ว่า การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แตกต่างจากการแก้รายมาตรา เพราะต้องผ่านประชามติถึง 3 ครั้ง คือ ประชามติเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2 ประชามติรับร่างของกรรมาธิการร่างฯ และ3ประชามติสุดท้ายเพื่อให้มีผลบังคับใช้
“หากยังคงให้ ส.ว. หนึ่งในสามมีอำนาจขวางขั้นตอนแรก เท่ากับปิดโอกาสไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้น ซึ่งสวนทางกับหลักประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของประชาชน ไม่ใช่พวกมากลากไป แต่เป็นพวกน้อยลากไปต่างหาก ที่ทำให้ระบบไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา”
นายจาตุรนต์กล่าวว่า หากกรรมาธิการยอมถอยจากหลักการสำคัญนี้ ก็อาจกลายเป็นเหตุที่ทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สำเร็จ และทำให้ประเทศต้องติดอยู่กับความล้าหลังเดิมต่อไปอีกยาวนาน พร้อมวิงวอนสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายตระหนักว่า การตัดสินใจครั้งนี้มีผลต่อทิศทางของประเทศและอนาคตของประชาชนทั้งประเทศ
ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ลุกอภิปรายตอบโต้นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่า เหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเคยทำข้อตกลงร่วมกับพรรคประชาชน เป็นเพราะเชื่อว่าสามารถ “โน้มน้าว ส.ว.” ให้เห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญได้ ไม่ใช่เพื่อกลับมาคงเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ในขั้นสุดท้าย
เขาระบุว่า ข้อถกเถียงเรื่อง “รัฐธรรมนูญเพ้อฝันหรือเป็นจริง” แท้จริงคือการสร้างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงประชาชนมากที่สุดภายใต้ข้อจำกัด ไม่ใช่การย้อนกลับไปให้ ส.ว. ถืออำนาจยับยั้งกระบวนการอีก โดยเฉพาะเมื่อมาตรา 256/28 ถูกชี้ว่าเป็น “จุดตัดสำคัญ” ของคำว่าพูดแล้วทำ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาตลอด หากวันนี้กลับลงมติให้คงเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ย่อมทำให้สังคมตั้งคำถามว่า “รักษาคำพูดจริงหรือไม่”
นายณัฐพงษ์เตือนว่า หากพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ซึ่งอยู่ในฐานะฝ่ายค้านเสียงข้างมาก ไม่สามารถยอมรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยังคงเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ได้ และหากผลโหวตวาระสองกลับมาเป็นไปตามที่ ส.ว. ต้องการ การทำรัฐธรรมนูญอาจไม่เดินหน้าจนถึงวาระสาม ซึ่งจะนำไปสู่แรงกดดันให้ นายกรัฐมนตรีต้องยุบสภา
“รัฐสภาต้องไม่ฟังเพียงเงื่อนไขของ ส.ว. บางส่วน แต่ต้องยึดตามข้อตกลงเดิมว่า พูดแล้วต้องทำ”ขณะเดียวกันฝ่ายค้านไม่อาจรับได้หากมีการฟื้นเกณฑ์ ส.ว. 1 ใน 3 ดังนั้น หากพรรคภูมิใจไทยลงมติไปในทางเดียวกับเสียงข้างมาก หรือแม้แต่งดออกเสียง เพื่อให้ร่างผ่านวาระสอง ก็ยังมีเวลาอีก 15 วันในการร่วมกันโน้มน้าว ส.ว. ให้เห็นชอบในวาระสาม
”แต่หากภูมิใจไทยยังยืนยันให้ฟื้นอำนาจ ส.ว. 1 ใน 3 นายณัฐพงษ์ประกาศชัดว่า ฝ่ายค้านรับไม่ได้ และถือเป็นสัญญาณว่าภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่“
จากนั้นที่ประชุมได้มีมติ 290 ต่อ 312 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก โดยมีงดออกเสียง 6 เสียง ซึ่งหมายความว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้คงเกณฑ์เสียงสว.1 ใน3 ทามกลางเสียงโห่ดีใจของสว. แต่นายณัฐพงษ์ได้เสนอให้นับใหม่เนื่องจากมีเสียงห่างกันไม่ถึง30 เสียง ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมกำหนดให้ต้องนับโดยเรียงลำดับชื่อ ทั้ง 700 คน