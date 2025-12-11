ภท.หนุนเพิ่มเกณฑ์ 1 ใน 3 ให้ส.ว.โหวตรธน.ใหม่ ยอมเจ็บรักษาเป้าใหญ่ ชี้รธน.ใหม่ต้องเกิดไม่แค่ฝัน

ภท. หนุนเพิ่มเกณฑ์ 1 ใน 3 ให้ ส.ว. โหวตรธน.ใหม่ ชี้ยอมเจ็บตัวแต่ต้องรักษาเป้าหมายใหญ่ ลั่น “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเกิดจริง ไม่ใช่แค่ในฝัน”
วันนี้ (11ธ.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะกมธ. อภิปรายเตือนสติและฝากไปยัง สส.ฝ่ายค้านและ สว. ทั้งนี้จากการฟังการอภิปรายขอสว. ไม่มั่นใจต่อเป้าหมายใหญ่ที่สู่การแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาล คือ พูดแล้วทำตามที่รับปากคือแก้รัฐธรรมนูญ ประชามติและยุบสภา ซึ่งพรรคยึดถือเพื่อรักษาคำมั่นและเป้าหมายใหญ่ ทั้งนี้จากการฟังสว.หลายคนคาดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 15 วันข้างหน้า จะปล่อยอุปสรรค จากความเห็นต่างประเด็นเล็กน้อยทำลายเป้าหมายหรือไม่
“วิงวอนกับสส.ทุกพรรคและสว. ก่อนตัดสินใจ เป็นทางเลือกสำคัญ เลือกทางที่พูดเพื่อได้คะแนนนิยม หรือ เลือกทางที่มีบาดแผล แต่ทำให้ภาพใหญ่ประสบความสำเร็จ ผมยืนยันว่าไม่ได้พูดเพื่อเอาใจ สว.หรือกลัวคำขู่สว.ที่จะลงมติแบบใดในวาระสาม ที่พูดเพราะกังวลว่าเป้าหมายที่สร้างจะล้มเหลวและกลับบ้านมือเปล่า ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยอยากทำให้สำเร็จจึงเลือกทางเดินนี้เพื่อรักษาผลลัพท์ มากกว่าภาพลักษณ์ แม้จะเจ็บตัวบ้างแต่หากทำให้เป้าหมายสำเร็จก็ยินดี สิ่งที่อยากเห็นคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทำได้จริง อยู่บนโลกความจริงไม่ใช่รัฐธรรมนูญในฝันหรืออุดมคติ” นายกรวีร์ อภิปราย